我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

退休也能住加州 這個溫泉小鎮生活成本友善

全紅嬋16歲師妹蔣林靜 首奪世界冠軍 接棒再現「水花消失術」

賴訪史瓦帝尼／學者：外交創意突圍 後續盯中是否軍演

記者李人岳／台北報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
賴清德總統(中)抵史瓦帝尼訪問。(美聯社)
賴清德總統(中)抵史瓦帝尼訪問。(美聯社)

賴清德總統搭乘史瓦帝尼政府專機成功出訪，台灣的政大外交系教授黃奎博認為，賴總統確實找到有創意的辦法，也創下外交先例，藉此宣示即使中共打壓，仍然能找到門路，達成戰術上的勝利。淡江大學戰略所副教授林穎佑提醒，中共是否因此發動對台軍演，或在川習會上施壓，值得關注。

黃奎博說，賴總統搭對方的便機去訪問，也許也是搭對方專機回台，是一個很有創意的辦法。尤其過去從沒有總統是跟著對方來的官員、再回到對方國家，確實是創下先例。當然，賴總統回程要怎麼回台，值得觀察。

黃奎博分析，賴總統的動作，顯示他在這場外交戰中「一定要達陣得分」的企圖心，尤其宣示中共的打壓雖然很無理，但最後有辦法找到門路，對台灣內部也展現他是一個可以因應中共打壓的領導人。

黃奎博認為，中國大陸對史瓦帝尼的態度很清楚，既然沒有邦交就不可能給好處。依常理判斷，史瓦帝尼對於自己的外賓遭遇打壓連非洲都進不來，身為一個主權國家一定不高興，或許可依此判斷，只要台史雙邊關係如常，短期內應該不會轉投北京的懷抱。

但黃奎博提醒，未來總統是否要如此迂迴出訪？假如類似例子多了，造成總統無法搭國籍專機出訪友邦的常態化，那是不是更需要友邦的全力配合？特別是對方也必須具有中長程客機？

另一方面，台灣此次對史瓦帝尼有無承諾更多經濟援助？是否引起其他邦交國要求我方加碼？黃奎博估計，雖然目前僅存需要台灣經援的友邦剩11國，對台而言應該行有餘力，但若形成新的仿效效應，恐怕也會是賴總統此行衍生出的新影響。

林穎佑認為，賴總統搭乘史瓦帝尼專機，由史國官員護送，其他國家沒有阻擋理由，的確是很大的突破。

賴清德總統（前中）2日抵達非洲友邦史瓦帝尼展開國事訪問，下機後向前來歡迎的駐館、...
賴清德總統（前中）2日抵達非洲友邦史瓦帝尼展開國事訪問，下機後向前來歡迎的駐館、技術團同仁及眷屬親切問候致意。（中央社／台總統府提供）

賴清德 中共 川習會

上一則

賴清德突訪史瓦帝尼 中批「偷渡式」外竄、如過街老鼠

下一則

賴抵史瓦帝尼才公開 破解中「飛安武器化」封鎖

延伸閱讀

鄭習會後賴清德出訪遭干擾 府：證明中國假善意真威脅

鄭習會後賴清德出訪遭干擾 府：證明中國假善意真威脅
新聞評論／賴清德出訪受阻 中「全球南方」布局深 美也使不上力

新聞評論／賴清德出訪受阻 中「全球南方」布局深 美也使不上力
陳水扁：北京對台外交採「三光政策」 自己不曾迷航外交

陳水扁：北京對台外交採「三光政策」 自己不曾迷航外交
非洲3國突撤飛航許可 賴清德取消訪史瓦帝尼

非洲3國突撤飛航許可 賴清德取消訪史瓦帝尼

熱門新聞

中國中央電視台新聞報導，國軍退役少校艦長呂禮詩與共軍軍艦上的一名解放軍海軍交流時說道，「解放軍海軍已經準備好了，足以迎接一切挑戰，捍衛祖國的海疆安全。」(圖／截自央視新聞影片)

台灣退役少校呂禮詩在中國發言惹議 退輔會譴責

2026-04-26 09:28
史瓦帝尼國王專機，機身編號3DC-SDF， 本圖為2022年照片。（本報系資料照）

兩天前曾暗示「會給大家東西」 賴清德前往史國…原來是搭這架飛機

2026-05-02 08:15
中廣前董事長趙少康。(本報系資料照)

趙少康重轟國民黨中央：要開除韓國瑜 先開除我

2026-04-29 08:58
洛克希德馬丁製造的F-16戰鬥機。(路透)

洛克希德馬丁：最快「本周」開始交機給台灣跟這國

2026-04-23 12:21
涉共諜案的7名軍士官被告遭橋頭地方法院裁定繼續羈押。（本報資料照片）

涉共諜 航特部少校等9軍士官遭訴 不法所得估506萬元

2026-04-15 02:23
陸軍對美採購108輛M1A2T戰車，最後1批28輛昨（26）日運抵台北港，今日凌晨由民間拖板車運往接裝部隊。圖/讀者陳國銘提供

美最後一批28輛M1A2T戰車昨抵台 今凌晨啟動交運接裝

2026-04-26 15:51

超人氣

更多 >
這些不禮貌行為在美華人意識不到？在地人聚焦4層面

這些不禮貌行為在美華人意識不到？在地人聚焦4層面
開法拉利還領糧食券 農業部嚴打詐欺收緊資格

開法拉利還領糧食券 農業部嚴打詐欺收緊資格
川普總統透露了他為什麼不養狗

川普總統透露了他為什麼不養狗
兩天前曾暗示「會給大家東西」 賴清德前往史國…原來是搭這架飛機

兩天前曾暗示「會給大家東西」 賴清德前往史國…原來是搭這架飛機
全紅嬋16歲師妹蔣林靜 首奪世界冠軍 接棒再現「水花消失術」

全紅嬋16歲師妹蔣林靜 首奪世界冠軍 接棒再現「水花消失術」