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賴抵史瓦帝尼才公開 破解中「飛安武器化」封鎖

記者張文馨／台北報導
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賴清德總統（前排右）於當地時間2日上午抵達史瓦帝尼王國，進行國事訪問。（圖／取自...
賴清德總統（前排右）於當地時間2日上午抵達史瓦帝尼王國，進行國事訪問。（圖／取自總統府Flickr）

賴清德總統從出訪受阻到祕密出發史瓦帝尼，並在抵達時公開。外交界人士表示，從原先說的暫緩出訪到再啟動，訪問行程參採國際間高層外交常見的「抵達後公開」模式，將各種可能來自外力干擾的不確定風險，降到最低。

外交界人士並說，此行關鍵在於「台灣有責任致力於國際規範和秩序的不受破壞」，中共試圖在法律戰的層次實施灰色地帶行動，突破國際規範，威脅全球安全穩定；中華民國台灣作為國際社會一員，台灣選擇的不是對罵，而是勉力參與來維持現有秩序。

總統府上月宣布賴總統將率團出訪史瓦帝尼，出發前一天，總統府指中國施壓塞席爾、模里西斯與馬達加斯加撤銷賴總統專機的飛航許可，決定暫緩總統出訪。隨後，外交部長林佳龍以特使身分飛抵史瓦帝尼。4月30日中午，史瓦帝尼副總理札杜莉搭乘史國專機抵台，並邀請賴總統於適當時機訪問，賴總統5月2日搭史國專機前往國事訪問。

從暫緩出訪到再啟動，涉外人士強調三項原因，首先，走向世界是台灣人不可剝奪的天賦權利；其次，史王與政府的熱情邀請與全力支持；第三，作為國際社會一員，台灣有責任與所有民主盟友確保國際規範與秩序。

外交人士指出，台灣此次遭受施壓，是北京運用國際民用航空法規，針對個別國家一一突破，威脅全球安全穩定，是透過「飛安武器化」來公然挑戰國際秩序。賴總統在這件事情的立場很清楚，中華民國台灣是行使國際社會一員的權利，把狀況複雜化的是中國，台灣此時透過參與來維持現有秩序。否則，這次是台灣不行，下次是很多北京不同意的國家也被剝奪權利。

涉外人士指出，台灣必須走出去，藉此和國際合作共同確保既有的規範和秩序無法受到破壞，一旦這樣的行徑被漠視，更多威脅和風險將隨之而來。

賴清德 中共

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