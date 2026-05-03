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賴清德突訪史瓦帝尼 中批「偷渡式」外竄、如過街老鼠

記者陳宥菘廖士鋒／綜合報導
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賴清德在臉書宣布抵達友邦史瓦帝尼不久，中國外交部、國台辦接連回應，重批賴清德「偷偷鑽進一架外國飛機溜出台灣，上演『偷渡式』外竄鬧劇，淪為國際笑柄」，並稱無論民進黨當局怎麼勾連外部勢力，改變不了台灣是中國一部分的事實。

中國上月以經濟手段施壓非洲三國不讓賴清德的專機飛越上空的飛航情報區。

中國外交部2日以發布答記者問，就「台灣地區領導人賴清德已於5月2日搭乘斯威士蘭（史瓦帝尼）國王的私人飛機抵斯（史）」，做出回應。

中國外交部發言人稱，賴清德在宜蘭發生地震後僅幾小時，棄島內（指台灣）民生於不顧，偷偷鑽進一架外國飛機溜出台灣，大肆揮霍公帑，上演「偷渡式」外竄鬧劇，淪為國際笑柄，拉長台獨醜行清單。

中國外交部發言人表示，賴清德在國際上灰頭土臉的遭遇再次表明，「一個中國原則」早已成為國際關係基本準則和國際社會普遍共識。無論民進黨當局怎麼勾連外部勢力、以什麼形式「豢養他人」，都是枉費心機，「改變不了台灣是中國一部分的事實」。無論台獨分裂勢力如何隱形變異，都改變不了人人喊打、抱頭鼠竄的命運。

中國外交部發言人還奉勸史瓦帝尼等國家，要看清歷史大勢、順應時代潮流，不要為少數台獨分裂分子火中取栗。

大陸國台辦發言人陳斌華說，賴清德如同過街老鼠的齷齪行徑，必為國際社會所恥笑。

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