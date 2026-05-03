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賴清德突圍訪史瓦帝尼 蝴蝶效應成最大風險

記者 張文馨
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賴清德（左）2日抵達非洲友邦史瓦帝尼國事訪問，並與史國總理戴羅素（右）舉行雙邊會...
賴清德（左）2日抵達非洲友邦史瓦帝尼國事訪問，並與史國總理戴羅素（右）舉行雙邊會談。（中央社／總統府提供）

賴清德總統出訪史瓦帝尼「抵達後公開」，讓外界看到賴總統對抗北京壓迫，堅持出訪的強烈意志，也讓中國體會到他絕不退讓，並讓世界看到他展現的韌性，只是出訪的象徵意義，可能遠大於實質意義，因為北京接下來如何回應，面對未來未知的風險，民進黨政府能否控管，恐怕是此行過後最大的變數。

從一開始北京施壓封鎖航權，阻撓賴總統出訪，歐洲一些國家為台灣執言，並強調「飛越領空權是國際民航的基礎，各國對其領空的主權不應被用作政治手段」，美國直指北京施壓也是點到為止；從各種反應看來，北京首度祭出航權封鎖手段後，台北確實收到所謂「民主友盟」的國際同情。

但也就僅止於此，北京在全球南方有極大影響力，各國恐難強勢干預，對台灣艱困的外交處境而言，連出訪友邦都要遭受技術性阻撓，有此先例後，未來難保不會再發生第二例，中華民國總統若出不去，如何彰顯國家主權？因此，面對北京圍堵，賴總統想方設法、尋求破局，並不難理解。

北京甚至在賴清德訪問史國之前，生效實施對非洲53國零關稅待遇，就是獨獨排除了史瓦帝尼，針對性極強。

賴清德總統（右四）與史瓦帝尼總理戴羅素（右二）舉行雙邊會談。（美聯社／台總統府提...
賴清德總統（右四）與史瓦帝尼總理戴羅素（右二）舉行雙邊會談。（美聯社／台總統府提供）

從北京第一時間就拉高分貝批評，凸顯賴總統投出的變化球，讓對岸反應不及，但接下來呢？幾乎可以預見中國會用其他方法找回「主場優勢」，升高對抗態勢恐怕無法避免。

賴清德執政近兩年，北京沒有奪走台灣任何邦交國，台灣的國際參與經歷過WTO部長會議首次缺席，今年底還有APEC領袖會議在深圳舉行。兩岸的交流在鄭習會後，一度看到緩解跡象，如今可能再度生變。

尤其是本月中旬，美國總統川普將訪問中國，會晤中國國家主席習近平。中國外長王毅日前與美國國務卿魯比歐就川普訪中行通話，王毅在通話中強調，台灣問題事關中國的核心利益。在賴總統突圍成功後，台灣問題在川習會被端上檯面的機會可能又多了幾分。畢竟，川普忙著處理膠著的中東局勢時，仰賴中國出手暗助，北京也可能趁勢透過華府來管控台灣議題。

如今，這次出訪或許賴總統會認為，這是權衡利弊後的最優解方。但未來，蝴蝶效應會從哪個方向吹來，又會造成哪些影響，台北或該要有萬全準備。

中華民國 賴清德 民進黨

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