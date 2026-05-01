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世界咖啡錦標賽爭議 美主辦方回應台灣：用「中華台北」為行政運作

中央社洛杉磯1日專電
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台灣咖啡師林紹興日前參加在美國聖地牙哥舉辦的2026 WCC世界盃拉花大賽榮獲世...
台灣咖啡師林紹興日前參加在美國聖地牙哥舉辦的2026 WCC世界盃拉花大賽榮獲世界冠軍，20日在台北出席記者會示範法鬥圖案拉花，仔細勾勒線條。(中央社)

世界咖啡錦標賽日前將台灣改稱中華台北，引發台灣咖啡界不滿，官網今天致函台灣咖啡界，說明此舉是行政運作，為了符合國際運動組織的慣例。

世界咖啡錦標賽（WCC）主辦單位美國精品咖啡協會（SCA）今天在官網發出聲明，標題提到台灣、台灣咖啡社群等字眼，「致台灣社群及全球咖啡社群」，第一段稱台灣咖啡社群是全球咖啡文化的傑出力量。

聲明稿接著說明，世界咖啡錦標賽從4月28日開始，把參賽者標示為「中華台北」（Chinese Taipei）這是為了符合國際體育組織的慣例，如國際奧林匹克委員會（IOC）及國際足球總會（FIFA）。

聲明稿說，這是世界咖啡錦標賽作為全球性組織，在行政運作上所做的調整，不會影響選手的參賽資格。

美國精品咖啡協會（SCA）今天透過電子郵件寄給中央社的聲明稿，同樣做出以上聲明，強調這是行政層面的調整。記者追問是否受到政治壓力，對方並未回覆。

官網聲明稿回應來自台灣的不滿，提及「我們理解這個技術上的行政決策，牽涉到認同與歸屬感，可能產生較多個人感受」，聲明稿說，「我們不會輕忽這一點，希望你們持續在WCC扮演核心角色」。

聲明稿尾聲持續安撫台灣咖啡界人士，稱「你們的咖啡社群一直以來是我們全球大家庭不可或缺的一分子」。

聲明稿向台灣咖啡界喊話，「致每一位咖啡師、烘豆師、沖煮師、杯測師與咖啡愛好者：謝謝你們。我們很珍惜與你們並肩同行，也期待在WCC的舞台上再次相見」。

台灣咖啡師林紹興日前參加在美國聖地牙哥舉辦的2026 WCC世界盃拉花大賽榮獲世...
台灣咖啡師林紹興日前參加在美國聖地牙哥舉辦的2026 WCC世界盃拉花大賽榮獲世界冠軍，20日在台北出席記者會分享喜悅。(中央社)

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