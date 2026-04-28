美國花生製成花生醬「產地標台灣」 立委疑洗產地

陳駿季說，因為原物料型態已經改變，花生醬屬實質轉型，因此花生醬產地標示台灣符合標示規定。(記者李柏澔／攝影)

台美對等貿易協定（ART）承諾美國花生將以零關稅 及豁免特別防衛措施（SSG）進口，立委今(29)表示，美國花生在台灣製成的花生醬，產地標示竟然是台灣，認為這樣的標示作法已經涉及洗產地。農業部長陳駿季今天表示，因為原物料型態已經改變，屬於實質轉型，花生醬的原產地標示台灣符合規定。

立法院經濟委員會今天審查115年度中央政府總預算案關於農業部及所屬單位預算。立委張嘉郡表示，之前就提醒花生進口必須三思，但農業部長卻告訴國人，美國花生的競爭對手是印度 、阿根廷 和巴西，而不是台灣，難道價格低的美國花生不會和台灣花生競爭？

張嘉郡另指出，食品加工廠如果進口美國花生製成花生醬，但花生醬的原產地在加工會卻是標示台灣，實質轉型難道不是洗產地？如果花生是美國進口的，就不能寫台灣生產，應該如實標示原料的產地。

陳駿季說，因為原物料型態已經改變，屬於實質轉型，花生醬的原產地標示台灣符合規定，也強調台灣農業沒有那麼脆弱，可以維持一定的品牌價值。

根據關務署規定，貨物若非完全在台灣生產，經過實質轉型就能認定為台灣產製，僅進行簡單的切割、包裝、分類或混合等簡易加工，就不屬於實質轉型。