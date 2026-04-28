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北京已有和平善意 鄭麗文：盼美嚴肅思考合乎利益、不一樣的可能

記者鄭媁／台北即時報導
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國民黨主席鄭麗文28日接受「中午來開匯」網路專訪。（中午來開匯提供）
國民黨主席鄭麗文28日接受「中午來開匯」網路專訪。（中午來開匯提供）

鄭習會後傳出黨內形成「鄭麗文路線」。國民黨主席鄭麗文28日表示，她要證明給全世界看，兩岸和平走得通，也是中共高度期待的，鄭麗文路線就是要告訴大家，台灣有主動權也有話語權，台灣可以成為扭轉兩岸局勢的關鍵力量，並取得國際社會、包括美國的信任，讓大家共同為區域和平作出貢獻。

鄭麗文28日接受「中午來開匯」網路專訪。被問及美國學者稱許鄭麗文「該得諾貝爾和平獎」，鄭麗文表示，這是一位重量級學者站在美國國家利益的看法。美國是多元社會，對中國的態度不只一種聲音，「至少我的論述，還有成功的鄭習會引起他們高度關注。」很多人認為這樣的發展才真正合乎美國國家利益，所以這位教授給予高度肯定。

鄭習會後有民調顯示，6成6的台灣人盼兩岸重啟協商，多數民眾認為鄭習會有助兩岸和平發展。鄭麗文表示，整體而言大家對鄭習會的評價很高，更重要的是，高達7成左右的民眾，幾乎一面倒支持兩岸應該要對談交流，沒有人想要打仗，沒人希望台灣海峽變成第二個荷姆茲海峽，顯示這是台灣人民的底線，就是不能有戰爭。

對於中共阻撓賴清德總統訪非行程，鄭麗文反問「很意外嗎？」這並非突發事件，賴總統上任至今無法過境美國，問題是什麼？賴清德持續走兩國論、不接受九二共識，所以中國大陸態度越來越強硬，中華民國的國際空間一路挨打，一個負責任的國家領導人應該要突破困境，但賴清德不但沒突破困境，甚至困境越來越嚴重，整個國家被逼到牆角。

鄭麗文重申，接受九二共識，一點對台灣的損害都沒有，民進黨不僅死不接受，還栽贓九二共識就是主張一國兩制，不斷切斷兩岸所有連結，甚至還野蠻反人權地追殺陸配，面對這一切，難道民進黨不用檢討自己？台灣付出太多不值得的代價，就是民進黨的愚蠢跟不負責任。

鄭麗文表示，中共總書記習近平提到「九二共識的內容白紙黑字清清楚楚，所有人都可以查得到，除非你內心陰暗，故意裝糊塗，怎麼會不知道九二共識的內涵是什麼？」意思就是民進黨故意改掉九二共識的內涵，因此她在會面時把九二共識當年原文念出來，原文裡沒有寫「各表」、也沒有「一國兩制」，大家都不用擴張解釋，也不需要誤導群眾。

鄭麗文認為，今天中共面對的不是一個團結的台灣，就有兩種做法，一種是主張兩國論採到對岸底線，中共當然要展現強硬態度，未來若有軍事衝突，2028年是否能順利完成總統大選；或遇到危機，賴清德沒收選舉，充滿了變數，這對台灣來講是滅頂之災，因此她要證明給全台灣人看，有不一樣的路可以走，這條路不但不會削弱現在的民主自由的生活，反而可以給台灣更大的空間，更多和平的紅利。

主持人黃光芹問，「鄭麗文路線」為何？鄭麗文說，她要證明給全世界看，兩岸和平這條路是走得通的，也是中共高度期待的，不只希望兩岸能和解，也希望美中可以和解，美中互相合作交流，全世界都安心。台灣不是像過去一樣，只能淪為兩大強權博弈間的籌碼，大家都很擔心川習會是否會把台灣交易掉了，鄭麗文路線就是要告訴大家，台灣有主動權也有話語權，台灣可以成為扭轉兩岸局勢的關鍵力量，並取得國際社會、包括美國的信任，讓大家共同為區域和平作出貢獻。

鄭麗文說，她已經取得來自北京的善意，也希望美國可嚴肅認真思考，真正合乎美國利益、不一樣的可能性，大家都不希望打仗，台海若有事端將導致全世界動盪不安，「所以這就是我的路線，就是和平」，兩岸和平才能保台，馬上可以讓大家感受到和平的紅利，也不會損害美國的利益，反而有助於美國的與全世界的利益。

至於這條路線會不會是未來國民黨總統候選人的路線，鄭說，目前還言之過早。如果鄭麗文路線得到黨內壓倒性的支持，以及社會多數人的支持，相信不管誰選，應該都不會偏離這樣的大方向。

國民黨 中共 鄭麗文

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