台軍購條例卡關傳在野要等「川習會」 總統府：下個藉口是什麼？
聽新聞
test
0:00 /0:00
台灣立法院長韓國瑜昨天第三度針對軍購特別條例召集朝野黨團協商，但最終朝野仍舊沒有共識，韓宣布5月6日再協商。總統府發言人郭雅慧今天表示，國防特別條例再度被延宕，之前說國民黨去完中國回來才要過關，現在又說要等「川習會」後再討論，「下一個藉口、下一個理由又會是什麼呢？」
政院版1.25兆元軍購特別條例持續在立法院卡關，傳出在野陣營恐等到「川習會」後再處理特別條例草案。
郭雅慧表示，「確實是不宜再拖了」，之前是說等國民黨去完中國回來才要過關，不過去也去、回來也回來了，現在又說是要等「川習會」後再討論，下一個藉口、下一個理由又會是什麼？
郭雅慧指出，現實的情況是，昨天立法院協商的過程中，國防特別條例再度被延宕。同時間中國在台灣西南海域持續騷擾，一方面因為中國的騷擾還在持續，「我們一定要強化自我防衛能力」；二方面，國際上也非常關注台灣態度，「我們是不是對於自我防衛能力在乎」。
郭雅慧強調，第三，在台灣有近七成民意也支持強化國防，「因此我們非常希望國會不分黨派，大家共同為了國防強化能夠盡一份心力，讓國防特別條例盡速過關。」
上一則