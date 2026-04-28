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834大陸選手報名高雄同志運動會…赫見解放軍、AI偽造資料

記者徐白櫻／高雄28日電
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高市議員邱于軒關心2026亞洲同志運動會衍生的相關問題，要求掛名共同主辦單位的運...
高市議員邱于軒關心2026亞洲同志運動會衍生的相關問題，要求掛名共同主辦單位的運發局應該對外說明清楚。(圖／取自高雄市議會網站)

2026亞洲同志運動會4月30日至5月4日在高雄舉辦，政府部門補助經費逾1500萬元（台幣，下同），今年大陸報名參賽選手多達834人，議員批評活動狀況多、有選手已買機票可能無法入境，市府身為共同主辦單位，搞到裡外不是人；另有大陸網友將運動會視為拿到入台證的路徑，恐成國安漏洞。

高市府運發局指出，審查過程發現大量申請文件缺漏，甚至有利用AI技術生成的偽造專業造詣證明下，許多大陸選手確定無法抵台參賽。高雄亞洲同志運動會執行長楊智群指出，大陸選手無法完成相關行政程序，將於賽會結束後立即啟動「專案退費」，由協會承擔相關損失，確保其權益不受損 。

本報系聯合報報導，高市運發局指出，相較以往僅兩位數參賽人數，今年對岸選手大幅增加，陸委會上月邀請相關單位嚴謹初審，實質審查權在移民署，若至昨天下午5時仍無法順利參賽，主辦單位已研擬後續退費機制。

高雄市議會昨天進行教育部門業務質詢，議員邱于軒質問市府補助2026亞洲同志運動會多少錢？此活動主辦單位過去有不少黑歷史，這次也出現不少問題，似乎有200多位選手已經買機票，可能無法赴台參賽，運發局應該對外說明。

運發局長侯尊堯回應，基於運動平權及尊重多元性別支持此活動，由市府補助150萬元，運動部補助1430萬元。

議員張博洋也指出，該活動爭議不斷，多位網友在threads發文批評賽事資訊不清、聯絡不上主辦單位，更驚見大陸網友將報名此次運動會作為拿到入台證的路徑，「報名費才1000多人民幣，搞個商務簽都是上萬起跳」，宣稱只要報名即可赴台最長待上15天，恐成國安破口。

運發局說明，亞洲同志運動會係認同多元性別及倡議性別平權之國際性運動賽會，本次賽會中國籍參與人數達834人，中國籍選手入境審查需依專案方式申請，並經運動部、移民署、陸委會等部會協助審查，陸委會3月已邀集相關單位提示申請入台相關審查原則。

運發局至3月18日收到協會送審337件，審核發現多半缺漏專業造詣證明，另亦發現有AI生成偽造、解放軍身分之申請案件，後續通知協會補正闕漏資料，並於3月31日、4月1日陸續送出220件以及4月8日送出411件送運動部審核。

另據台北中國時報報導，針對大陸籍選手入境卡關，高市府運發局27日證實，審查過程發現大量申請文件缺漏，甚至有利用AI技術生成的偽造專業造詣證明，更有解放軍身分人員，在主辦單位「台灣同志運動發展協會（TGSMA）」於規定時間內無法取得入境許可文件下，許多大陸選手確定無法抵台參賽。

高雄市議員張博洋表示，亞洲同志運動會爭議多，恐讓中國解放軍藉機鑽漏洞，假參賽之名...
高雄市議員張博洋表示，亞洲同志運動會爭議多，恐讓中國解放軍藉機鑽漏洞，假參賽之名入台釀國安危機。(圖／張博洋服務處提供)

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