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台退役少校登大陸軍艦喊「祖國強大了」退輔會譴責附和中共

記者程嘉文謝守真／台北27日電
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大陸中央電視台新聞報導，國軍退役少校艦長呂禮詩與共軍軍艦上的一名解放軍海軍交流時...
大陸中央電視台新聞報導，國軍退役少校艦長呂禮詩與共軍軍艦上的一名解放軍海軍交流時說道，「解放軍海軍已經準備好了，足以迎接一切挑戰，捍衛祖國的海疆安全。」(取材自央視新聞)

曾任錦江級巡邏艦長的海軍退役少校呂禮詩，近年經常登上大陸媒體，近日他應邀登上解放軍驅逐艦「烏魯木齊」號參觀，並表示看到解放軍在進步，「看到這些先進裝備，不會腿軟，而是感覺祖國強大了，就代表台灣更安全」，再度引發爭議。

針對退役少校艦長呂禮詩參與解放軍相關活動一事，陸委會26日發出新聞稿表示，「前海軍退役艦長接受中共邀請，配合中共解放軍進行統戰宣傳，令人不齒」。相關人士一再利用解放軍活動挑釁台灣社會民主底限，「政府將研究其行為是否違法」。

陸委會還指出，另為避免是類灰區行為刻意激化社會對立，陸委會已提出兩岸條例修正案，針對此類退休軍官有所懲戒，希望社會各界能夠支持。

退輔會發布新聞稿表示，針對媒體報導退役海軍少校呂姓艦長近日出席中共活動，發表附和中共言論，嚴正聲明如下：

一、軍人的核心職責在於「保國衛民」，確保「忠於國家、忠於人民、國家安全」的初衷，並具備「國家、責任、榮譽」的信念，退役後仍應支持國家及國軍，共同守護國家安全。

二、呂員服役期間受國家培育並歷練重要職務，退役後屢次赴陸發表附和中共的言論，其言行背叛國家、國軍及國人，本會予以嚴厲譴責，並支持修法，維護國家尊嚴和現、退役軍人榮耀。

三、絕大多數退除役官兵均能秉持堅定愛國信念、確保國家安全的初衷，退輔會會持續分區辦理愛國教育座談，呼籲退伍袍澤勿信敵人統戰伎倆，謹言慎行，並支持強化國防建軍，成為國家安全最堅實的後盾。

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