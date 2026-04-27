台退役少校登大陸軍艦喊「祖國強大了」退輔會譴責附和中共
聽新聞
test
0:00 /0:00
曾任錦江級巡邏艦長的海軍退役少校呂禮詩，近年經常登上大陸媒體，近日他應邀登上解放軍驅逐艦「烏魯木齊」號參觀，並表示看到解放軍在進步，「看到這些先進裝備，不會腿軟，而是感覺祖國強大了，就代表台灣更安全」，再度引發爭議。
針對退役少校艦長呂禮詩參與解放軍相關活動一事，陸委會26日發出新聞稿表示，「前海軍退役艦長接受中共邀請，配合中共解放軍進行統戰宣傳，令人不齒」。相關人士一再利用解放軍活動挑釁台灣社會民主底限，「政府將研究其行為是否違法」。
陸委會還指出，另為避免是類灰區行為刻意激化社會對立，陸委會已提出兩岸條例修正案，針對此類退休軍官有所懲戒，希望社會各界能夠支持。
退輔會發布新聞稿表示，針對媒體報導退役海軍少校呂姓艦長近日出席中共活動，發表附和中共言論，嚴正聲明如下：
一、軍人的核心職責在於「保國衛民」，確保「忠於國家、忠於人民、國家安全」的初衷，並具備「國家、責任、榮譽」的信念，退役後仍應支持國家及國軍，共同守護國家安全。
二、呂員服役期間受國家培育並歷練重要職務，退役後屢次赴陸發表附和中共的言論，其言行背叛國家、國軍及國人，本會予以嚴厲譴責，並支持修法，維護國家尊嚴和現、退役軍人榮耀。
三、絕大多數退除役官兵均能秉持堅定愛國信念、確保國家安全的初衷，退輔會會持續分區辦理愛國教育座談，呼籲退伍袍澤勿信敵人統戰伎倆，謹言慎行，並支持強化國防建軍，成為國家安全最堅實的後盾。
上一則
兩岸氣氛敏感遭卡…金門副縣長 申請赴廈考察被駁回
下一則