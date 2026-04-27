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新聞眼／模里西斯飛航許可 也放在牛皮紙袋？

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政治大學國際關係研究中心兼任研究員嚴震生表示，模里西斯並不是中國大陸可以操縱的國...
政治大學國際關係研究中心兼任研究員嚴震生表示，模里西斯並不是中國大陸可以操縱的國家。（記者陳政錄／攝影）

賴總統出訪史瓦帝尼受阻，賴政府譴責北京打壓，才導致塞席爾、模里西斯及馬達加斯加等非洲三國臨時取消航權，但根據模里西斯官方最新回應，從未批准任何飛航許可，與台方表示這3國是受到北京壓力才取消的說法相違背。總統府則反駁，表示早在4月中旬就透過執行專機任務的航空公司完成飛航許可，批評是扭曲事實的造謠。但府方到華航卻未提出證明來打臉模里西斯，套句名偵探柯南的話，真相只有一個，事實究竟為何？

歷經總統出訪前夕臨時喊卡風波後，外交部長林佳龍25日以總統特使的身分抵達史瓦帝尼，先前賴政府對於總統特使人選三緘其口，直到史國官方發布歡迎林佳龍到訪影片後，總統府才宣布由林佳龍擔任總統特使出席史國國王慶典，向來在社群平台很活躍的林佳龍，也是在抵達後10小時才在臉書發文。賴政府上下跟先前的敲鑼打鼓、高調宣傳的作法大相逕庭。

不過，更引發關注的是，是中央社22日刊出一則「賴總統出訪史瓦帝尼受阻 模里西斯據稱不願危及與中關係」的報導，當中提及，根據模里西斯媒體報導，一位消息人士證實，模里西斯當局沒有批准任何許可。模里西斯總理辦公室一名顧問被問到此事時說，由於模里西斯特別重視與中國大陸的關係，「不會採取任何可能危及中模關係的行動」。

這項訊息跟先前賴政府對外表示，這三國是因為外界壓力「臨時取消」飛航許可落差甚大，外界質疑也湧向總統府。事實上，根據路透在第一時間訪問塞席爾及馬達加斯加，前者表示，台灣總統的專機「未獲准」飛越或降落；馬達加斯加外交部一名官員也證實「已拒絕」台灣總統專機飛越申請，卻不是使用「取消」的字眼。

對於來自國家通訊社的報導，府方嚴正駁斥，先前也表示，這三國都是中國大陸一帶一路的債務陷阱國，才會被中國脅迫後出爾反爾。但政大國關中心兼任研究員、同時也是非洲專家的嚴震生便表示，模里西斯並不是完全是中國大陸可以操縱的國家，因為該國是非洲排名數一數二的國家，觀光很發達，紡織業也非常出名，甚至沒有什麼外債，所以當台方政府說它是有債務陷阱，等於是汙名化模里西斯。

事實上，這次拒絕讓專機飛越的非洲三國並非外界所理解的獨裁政權，不僅都是民主共和國，模塞二國更是非洲的民主資優生，政治環境穩定，被認為是非洲國家的前段班學生。先前賴政府已與南非政府關係緊張，如今又因航權問題疾言批評這三國，這樣的外交經營，不讓人捏把冷汗嗎？

由於總統專題飛航許可必須事先申請，期間必定有電子郵件或是電報往來，既然府方否認「從未取得航權」並非事實，那就提出飛航許可證明，誰扭曲、誰造謠就一翻兩瞪眼，也可杜外界悠悠之口，而不是將證據又放在不透光的牛皮紙袋裡。

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