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新聞眼／英成美菜單 外交部政次吳志中怎能不怕台灣也上桌

聯合新聞網「重磅快評」
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外交部次長吳志中表示，台灣要努力避免成為川習會的菜單。（記者陳正興／攝影）
外交部次長吳志中表示，台灣要努力避免成為川習會的菜單。（記者陳正興／攝影）

外交部政務次長吳志中接受彭博專訪，面對即將舉行的川習會直言，「我們最害怕的，就是將台灣擺上習近平川普總統談判的菜單上；我們也需避免這件事發生」。看來吳志中是清醒的，但真能喚醒賴政府，乃至依然對美國懷抱「出兵護獨」希望的眾青鳥？

川習會預定5月14至15日舉行。各界預料，會談將涵蓋多項商業交易與採購承諾。尤其是川普，必然想藉此取得北京承諾大力採購波音客機及大豆等農產品，以便成為他於美國期中選舉時赴各地助選演講的重要政績。

既是美中「大交易」，即使屆時透過「川普贏學」的虛幻濾鏡可對外扭曲為「美國贏麻了」的敘事，但明眼人皆知，中方又怎可能任美方予取予求？亦即，美方也得犧牲部分籌碼。

這即是吳志中面對外媒專訪時，不得不去面對的「背景板」。當一面倒的親美，甚至跪美、舔美早成賴政府基調，甚至還不讓民眾疑美之時，吳志中這番談話，無疑如暮鼓晨鐘。

吳志中是隨口說說，還是有所本？且不論自川普二度就任美國總統以來，一連串針對傳統盟友祭出關稅大棒或刺耳談話，單以事涉重中之重的國家主權而論，從揚言讓加拿大成為美國一州，到想要奪下丹麥所屬的格陵蘭島，就足以說明川普所謂「極限施壓」的毫無底線。

這兩天，美國甚至不惜將矛頭對準鐵桿盟友英國。一名美國官員向路透披露，一封五角大廈的內部電子郵件，概述了美國因伊朗問題而懲罰北約盟友的選項，包括暫停西班牙的北約成員國資格，以及重新檢視英國對福克蘭群島主權聲索的立場，只因美國不滿部分盟友在美以伊戰爭中，不願或拒絕向美國提供進入權、駐軍權與飛越權。

要知道，1982年的福克蘭群島主權之戰，對英國意義非凡。當時英國只剩下「日不落帝國」的餘暉，首相柴契爾夫人為了奪回遠在萬里之外的福克蘭群島，不惜傾舉國之力上演「帝國大反擊」，以傷亡上千名英軍的代價奪回福島、重振國威。

但如今，美國國務院網站指出，該群島目前由英國管理，但仍由阿根廷主張擁有主權。與此同時，川普盟友、阿根廷的右翼民粹主義總統米雷伊則對前景表示樂觀。換言之，英國以帝國最後榮光奪回的福島，很可能已遭鐵桿盟友美國拿來當籌碼談資，簡直就是對英國最無情的羞辱。

從美英關係演變之烈，再回看美中台三角關係，如果吳志中對川習會不感到憂心害怕，還真有失外交專業身分。只可惜，台灣有太多「裝睡的人」。

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