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鄧聿文：鄭習會恐是北京最後一次「善意」台灣的考驗在這年

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中國旅美時政評論員鄧聿文認為，習鄭會很可能是北京對台灣最後一次「善意」。圖為4月...
中國旅美時政評論員鄧聿文認為，習鄭會很可能是北京對台灣最後一次「善意」。圖為4月10日上午，中共中央總書記習近平在北京會見國民黨主席鄭麗文。（新華社）

「鄭習會」甫落幕即傳出賴清德總統出訪非洲友邦史瓦帝尼因中共施壓被迫取消，大陸旅美時政評論員鄧聿文指出，習鄭會很可能是北京對台灣最後一次高規格、正面、公開的「善意」，「解決台灣問題」會進入中共總書記習近平下一任期的議事日程，不會再像過去那樣一拖再拖。

針對賴清德出訪受訪，鄧聿文近日在個人社交平台發表題為「北京要將賴清德困在島內，2028才是台灣真正大考」的分析文章指出，賴清德此行受阻，問題不只在於台灣總統首次因飛越許可被撤銷而不得不取消整趟出訪，還在於台灣是在賴臨出發前才接到通知，這明顯帶有羞辱性質。

鄧聿文認為，此事對賴本人和台灣外交都是一次重大挫敗，客觀上也讓國民黨主席鄭麗文和國民黨顯得尷尬，使鄭麗文日前訪陸效果被稀釋。但若把這起件事放到更大的脈絡來看會發現，北京其實不在乎這種「稀釋」，北京要的是同時向台灣釋放兩種信號：對鄭和國民黨，暫時遞出胡蘿蔔；對賴和民進黨，則直接拿出大棒。

鄧聿文表示，北京此次高規格接待鄭，或許是對台灣釋出的最後一次「善意」。但民進黨政府直接把北京的十項惠台措施說成毒藥，拒絕接受，使得北京刻意營造的兩岸和平氛圍落不了地。

對於賴訪非被卡可能讓台灣民眾更排斥大陸，鄧聿文說，相比「打獨壓賴」，台灣民意在北京眼中已退居次要位置。原因很簡單。北京現在的判斷大概是：如果賴的台獨路線繼續往前走，台灣就會進一步被綁進美國主導的地緣戰略結構，兩岸政治基礎會被徹底掏空，那時再去照顧台灣民意的細膩變化，意義已經不大。

換言之，北京不是不懂台灣民意，而是在其排序裡，反獨、防獨、壓縮賴清德的政治與外交空間，已擺在安撫台灣社會感受之前。因此鄧聿文預期，2028才是台灣真正的考驗。屆時北京此次對鄭麗文遞出的橄欖枝是否還有價值，就會被台灣總統選舉的選票做一次總驗證。

鄧聿文指出，假如民進黨再度贏得總統大選，說明「和統」在台灣根本沒有市場，到時北京在戰略上就會真正死心。雖然戰爭未必在2028年立刻打起來，可「解決台灣問題」會進入習近平下一任期的議事日程。

如果2028年是國民黨勝選，北京也一定會向國民黨施壓，要求把習鄭會鋪墊出來的和平紅利兌現出來，把兩岸關係從「和平發展」推進到「和平統一」的政治談判。若國民黨拒絕或拖延，北京會得出一個結論：國民黨不過是另一種形式的獨台或「華獨」，北京同樣只剩武統一條路。

鄧聿文說，無論哪種結果，台灣問題都將進入攤牌階段。

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