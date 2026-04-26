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新聞評論／發芽馬鈴薯叩關 賴政府敢說有為有守？

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行政院秘書長張惇涵2月在記者會上，以珍奶比喻台美關稅談判結果「有為有守」。（中央...
行政院秘書長張惇涵2月在記者會上，以珍奶比喻台美關稅談判結果「有為有守」。（中央社資料照片）

大家想必記憶猶新，在2月間行政院舉行台美關稅談判宣布成果的記者會上，官員們排排坐，臉上掛著大功告成的燦爛笑容，向全民宣布談判成果。當時，政院發言人張惇涵甚至拿出一杯珍珠奶茶，宣稱這杯珍奶就是談判成果中「有為有守」的縮影，將複雜的國際經貿博弈簡化成毫無邏輯可言的庶民語言，堪稱卓內閣的反智大內宣經典樣板。

然而，當這場精心布置的政治秀落幕，真相一點一點地浮現。人民終於知道台美在這場不對等的博弈中，從大到巨額軍購、半導體供應鏈的整體外移，小到進口美牛絞肉、內臟及發芽的馬鈴薯端上人民的餐桌，這些都是台灣付出的代價。

在國際經貿的談判桌上，每一項讓步都應該是為了換取更大的國家戰略空間，或是更公平的競爭地位。賴政府老是吹噓台美關係「史上最好」，但先前開放美國的萊豬、萊牛入台並未換得進 CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）的門票，為了取得出口到美國爭取到看似15%不疊加的稅率，台灣承諾洋洋灑灑的交換條件，包括國防預算每年須至少占GDP（國內生產毛額）3%，是台灣人民要接受含有萊克多巴胺疑慮的美牛絞肉與內臟。在協定之外，美方的壓力及條件更是持續層層疊加。包括1.25兆元台幣的軍購特別預算、向美方大舉採購天然氣等。

軍購及天然氣還可以說是為了國安，但讓發芽馬鈴薯入台完全是不必要的風險。行政院長卓榮泰最初在面對外界對於進口發芽馬鈴薯含毒（茄鹼）的質疑時，大言不慚地誇口，強調政府會拿出最高標準「一顆一顆檢查」。這種聽起來充滿魄力、實則毫無常識的政治語言，試圖以表演性質的承諾平息民怨。殊不知話才說完，隨即被自家屬下與第一線專業官僚集體打臉，直指海關作業流程中，根本無法負荷這種「愚公移山」式的查驗強度。

眼看大話被拆穿，官方口徑迅速轉向，從「政府包辦」改口說是要「民間業者自行逐顆檢查」。這種轉變極其荒謬。政府領取納稅人的薪水，手握公權力與查驗預算，其核心價值就在於作為國民健康的守門員。現在卻因談判壓力或政治妥協，將這道關口撤去，並理直氣壯地將查驗成本與食安風險全數推回給民間。

當執政黨將這杯「有為有守」的珍奶捧在手掌心大肆宣揚時，刻意忽視在市場角落、在學校營養午餐裡，一顆顆可能帶著毒素、蠢蠢欲動的發芽馬鈴薯。這種價值觀的扭曲，顯示出當前政府在面對美方壓力與大內宣需求時，已經徹底失去捍衛國民權益的風骨。

檢視台美談判這場交易的本質，是一場極其卑微的對價。台灣不僅沒有換到CPTPP，發芽的馬鈴薯也換不到對等關稅，就算可以換到珍珠奶茶賣到美國，問問台灣人民要做這樣的選擇嗎？你換不換？

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