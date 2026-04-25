賴清德訪非受阻 模里西斯：從未批准飛航許可

賴清德總統原訂出訪非洲友邦史瓦帝尼，但因中途三國取消專機飛越許可而取消。中華戰略學會資深研究員張競表示，模里西斯當局宣稱「從未批准任何飛越許可」，和總統府宣稱「突然遭致三國取消專機飛航許可」的說法出現落差。（取自張競臉書）

賴清德 總統原訂出訪非洲友邦史瓦帝尼，但因中途三國取消專機飛越許可而取消。中華戰略學會資深研究員張競表示，模里西斯當局宣稱「從未批准任何飛越許可」，質疑總統府的指控，和模里西斯當局的說法，形成羅生門般的落差。

本報系聯合報報導，張競指出，根據中央社以及模里西斯當地媒體「快訊報」報導，有消息人士向「快訊報」證實，稱模里西斯當局沒有批准任何許可。這樣的說法，和總統府秘書長潘孟安所宣稱「突然遭致三國取消專機飛航許可」的說法出現落差。

張競指出，他在出訪行程傳出取消當天，就在臉書貼出模里西斯等三國所主管飛航情報區所涵蓋區域，當時就注意到假如要前往史瓦帝尼，基本上不可能同時需要穿越馬達加斯加所主管的FMMM飛航情報區、塞席爾所主管的FSSS飛航情報區以及模里西斯所主管的FIMM飛航情報區。

他分析，若是希望飛往史瓦帝尼，最正常飛航途徑只需要穿越其中兩個飛航情報區，他舉中國國際航空從深圳飛往約翰尼斯堡的班機航跡為例，其實也只要通過塞席爾所主管的FSSS飛航情報區以及馬達加斯加所主管的FMMM飛航情報區；完全與模里西斯所主管的FIMM飛航情報區無關。

張競認為，賴總統專機應該原本沒有向模里西斯申請飛越FIMM飛航情報區，但是當飛越塞席爾所主管的FSSS飛航情報區以及馬達加斯加所主管的FMMM飛航情報區突然被取消後，臨時應變向模里西斯申請飛越其所主管的FIMM飛航情報區，結果踢到鐵板，但在最後對外公開說明狀況時，讓流彈波及模里西斯，使得模里西斯當局及媒體才會澄清，強調該國民航主管機關從未批准過賴清德總統專機過境申請。

台北中國時報報導，賴清德總統原訂出訪史瓦帝尼行程受阻，將矛頭指向中國大陸迫害。國民黨副主席張榮恭指出，賴政府的外交困境並非完全不可化解，但賴強硬拒絕大陸釋出的「10項惠台措施」善意，將兩岸關係鎖死在「境外敵對勢力」的定位中，才導致出訪與外交處境面臨嚴峻挑戰，「以犧牲對外關係來固守抗中保台。」

張榮恭指出，過去蔡英文政府時期雖然兩岸互信不足，但未如賴清德這般高調且直接地將大陸定義為敵對勢力。賴政府應將兩岸事務的定位，從「國共化」轉向「朝野化」。