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中國高德地圖引資安疑慮 台灣官方禁用：盼民眾也別用

記者黃婉婷胡瑞玲／台北報導
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中國的高德地圖App開放台灣地區下載，台灣數發部表示，依照現行法令，高德地圖屬危...
中國的高德地圖App開放台灣地區下載，台灣數發部表示，依照現行法令，高德地圖屬危害國安產品，政府機關不得使用，也盼民眾別在台灣使用。(記者劉學聖／攝影)

中國高德地圖App可查看台灣部分道路紅綠燈倒數秒數，引發資安疑慮。台灣數發部23日表示，依照現行法令，高德地圖屬危害國安產品，政府機關不得使用，也盼民眾別在台灣使用，預計5月公布資安檢測風險；內政部長劉世芳說，風險評估後若認為對台灣國安問題產生重大影響，會加以禁絕。

行政院發言人李慧芝表示，2019年就公布各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則，只要普遍存在資安風險的軟體，都在公務機關禁使之列。目前相關機關將針對高德地圖進行資安檢測與風險評估，也建議民眾提高警覺，避免下載具有資安疑慮中國製應用程式。

高德地圖App街景除以3D呈現，甚至還有紅綠燈倒數功能。數發部表示，相關紅綠燈倒數功能未與政府系統介接，而是自行估算。國防部長顧立雄表示，數發部已禁止，國防部會依循此立場，對於有資安疑慮的數位圖資軟體，禁止下載使用。

數發部資安署署長蔡福隆說，根據中國法規，中國政府有權存取企業資料，中國民眾也有義務配合，高德地圖使用涉及定位、行動軌跡等資料，都會回傳到中國伺服器，相關資料會被中國政府蒐集利用，呼籲民眾避免使用。

蔡福隆說，目前高德地圖主要是往返兩岸的台商，及赴中民眾使用較多，因涉及敏感個人定位、數位軌跡外洩可能，建議不要在台灣使用。

民進黨團副幹事長陳培瑜說，高德地圖恐成小紅書第二，盼相關機關務必把關資安。不過，國民黨立委黃健豪認為，除非能證明高德地圖透過後門取得政府數據，不然禁用「有點愚蠢」，且高德是以大數據推算紅綠燈倒數時間，不用每次都無限上綱到國安問題，與其禁用中國軟體，不如研發一套大家都覺得好用的軟體。

針對高德地圖上出現的紅綠燈秒數，交通部表示，高德地圖新增的紅綠燈倒數秒數功能，其實是透過「大數據推估」而來，該軟體利用大量用戶導航時回傳的GPS定位、車速變化與停等時間，計算出路口的號誌規律，並非由台灣政府機關主動提供。

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