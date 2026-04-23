「逐玉」張凌赫訪台？ 國台辦稱樂見交流

熱門古裝劇「逐玉」近期暴紅，但男主角張凌赫有機會訪台嗎？大陸國台辦發言人張晗22日表示，樂見大陸藝人前往台灣與民眾交流見面。(取材自微博)

國民黨 主席鄭麗文 日前訪問大陸後，中共 中台辦發布了十項政策措施，當中包含引進台灣影視作品，兩岸影視交流也成近日的焦點話題。目前台片「突破3000米的日月潭」正在北京電影節展映，預計5月中下旬在大陸上映。主要演員都正面看待大陸對台影視新政策。而大陸古裝連續劇「逐玉」在兩岸和亞洲熱播，台灣影迷有機會在見到男主角張凌赫嗎？大陸國台辦發言人張晗22日表示，樂見大陸藝人前往台灣與民眾交流見面。

本報系聯合報報導，「突破3000米的日月潭」製作人李㼈說，因為台灣很多影視的、不管是幕前幕後的機會愈來愈少，如果有兩岸可以合作的電影，或者是說我們（此指台灣）電影可以讓所有在內地（此指大陸）朋友看到，「那有什麼不好呢？」。他也希望跟大陸之間，互相了解之後，好的作品互相觀摩、學習。

男主角范逸臣表示，作為演員，如果兩岸可以這樣子交流，就可以有更多不同的題材，演員也可以有不同的管道去做自己的表演，「我覺得對兩岸所有喜歡表演的朋友都是一個非常正向的一件事情，希望自己也有多一點機會可以跟大家交流」。范逸臣其後在映後觀眾互動環節也強調，作為歌手與演員，當然希望有更大的市場跟更多機會，也希望除了影視音樂外，（兩岸）有更多民間交流、各方面交流愈來愈多愈好。

另據台北中國時報報導，國台辦22日舉行例行記者會，記者提問，台灣有年輕人向國民黨主席鄭麗文反映，「為什麼大人把兩岸關係搞得這麼複雜，只要找大陸藝人張凌赫來台灣就好了！」

張晗指出，兩岸同胞同根同源、同文同種，文化共鳴是最自然的連結紐帶，將持續為兩岸文化交流創造便利條件，支持更多文藝工作者與青年群體常來常往，以文化為橋促進心靈契合。

「逐玉」自今年3月開播以來，在兩岸及海外串流平台掀起熱潮。大陸方面，該劇於騰訊視頻與愛奇藝播出，第23天累計播放量即突破30億次，且連續15天單日破億，峰值逼近1.34億，站內熱度雙雙破萬，堪稱近年罕見的聯播爆款。