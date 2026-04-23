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新聞透視／中國搭橋又收索 忽視台民意反彈 恐引發反噬

記者羅印冲
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鄭習會後，北京宣布對台十項措施，兩岸還沉浸在一絲春暖之際，旋即傳出中共出手導致賴清德總統出訪受阻，中共官方還聲稱「不存在中華民國總統」。

北京試圖一手搭建恢復交流的橋，另一手擠壓台灣外交空間，如同拉緊繩索，若因此讓中華民國感到窒息，恐引發反作用力，不利於兩岸關係長遠發展。

中共近年對台政策大致有兩道輪廓，一是「區別藍綠、軟硬有別」，而且力道逐漸加重；二是在綠營執政期間，鎖定「三中一青」(中南部、中小企業、中下階層和青年)為工作重點對象。

這次賴清德總統出訪受阻，正是第一道輪廓的展現，只不過，按照當前中共對「全球南方」影響力，以及非洲國家對比中國經濟體量的巨大差距，北京現在要做到在國際社會封堵台灣的活動空間，所要付出的成本愈來愈小，這也是台灣社會必須面對的現實。

可是，北京也有其面對台灣社會和民眾的另一個現實：不應忽視台灣民意的反彈，若拿捏不當，甚至可能引發反噬，將難得被視為兩岸和平交流成果的鄭習會及十項措施，統統打回原點，更坐實綠營的兩手策略指控。

類似情況已非頭一遭。台北市長蔣萬安去年12月28日赴上海出席雙城論壇，維繫雙城不中斷交流的傳統，蔣並提出呼籲，期盼台海不再是「呼嘯與波濤」，而是「和平與繁榮」。

豈料，中共在隔天、12月29日對台發動「正義使命2025」圍台軍演。中共雖是「藍綠有別」，但刻意政治操作也抵消了緩和的氛圍，更讓藍營陷入尷尬。

北京外交部和國台辦22日在回應賴清德總統出訪受阻事件時，都談及「台灣沒有總統」或「不存在中華民國總統」，這固然是中共涉外體系的一貫認知和說詞，但放在台灣社會和民意審視，無疑再次壓縮中華民國的國際空間，不可能被多數台灣人民接受。即便是甫與中共舉行鄭習會的國民黨，仍然是堅持中華民國持續存在的立場，國共在九二共識基礎上對話，須有各自表述一中內涵的空間。

現在中共對台政策，出現「出手太重、不出手又無法對內交代」的兩難，如何調整輕重、避免「胡蘿蔔與大棒」固化形象，是北京必須深思的問題。而賴政府在這次出訪受挫後，更應體會到對外政策和兩岸政策幾乎無法切割。前外長錢復說過，「大陸政策的位階高於外交政策」，這背後的思維和台灣面臨的處境，實值民進黨深思。

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雙城論壇 中華民國 賴清德

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