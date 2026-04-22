賴清德出訪受阻 台斥北京：飛航情報區政治化、武器化

台灣外交部。（本報資料照片）

中華民國 總統賴清德 原訂今天出訪史瓦帝尼，參加史國出席史王登基40週年暨史王58歲華誕慶典等系列慶祝活動。由於專機飛越許可遭塞席爾（Seychelles）、模里西斯（Mauritius）、馬達加斯加（Madagascar）三國無預警臨時撤回，致使行程未能順利成行，外交部透過新聞稿批評北京以赤裸的政治力干預國際民航正常運作，將飛航情報區政治化、武器化。

外交部指出，塞席爾及馬達加斯加外交部分別以不承認台灣主權及遵守「一中原則」，對外解釋各自罕見突然撤回專機飛越許可的作為，上述說詞恰充分證明中國為操弄本次事件的背後主謀；對於中國以赤裸的政治力干預國際民航正常運作，將飛航情報區政治化、武器化，外交部予以最嚴厲的譴責；同時對於塞席爾及馬達加斯加扈從中國扭曲言論，挑戰國際一般慣例及飛航安全提出嚴正抗議。

外交部表示，中華民國台灣是主權獨立的民主國家，與中華人民共和國互不隸屬，任何意圖詆毀台灣主權地位的言論，均無法改變國際公認的台海客觀現狀。

外交部呼籲，國際社會應正視中國長期使用經濟脅迫等手段，威逼他國改變其主權決定的行徑，不僅屢屢挑戰國際和平及秩序，更堂而皇之公然干涉他國內政，類此作為不僅針對台灣，更是對全球民主秩序與國際法治構成重大且影響深遠的挑戰。

外交部重申，中華民國是主權國家，有權走向世界，這項權利不容被否定，也無任何國家可以加以阻撓；我國感謝史瓦帝尼王國，也感謝斡旋過程中所有協助我國交涉的友盟與理念相近國家；台灣將持續與理念相近國家深化合作，堅守民主價值，並以務實、穩健的方式拓展國際參與空間，不因外在壓力而動搖台灣走向世界、世界走進台灣的決心。