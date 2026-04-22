我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王大陸憂閃兵被坑找警官偷查個資 與女友各判6月

指中對台外交採「三光」 陳水扁：2006向美報准訪利比亞 非莽撞迷航

賴清德出訪受阻 台斥北京：飛航情報區政治化、武器化

記者張文馨／台北22日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台灣外交部。（本報資料照片）
台灣外交部。（本報資料照片）

中華民國總統賴清德原訂今天出訪史瓦帝尼，參加史國出席史王登基40週年暨史王58歲華誕慶典等系列慶祝活動。由於專機飛越許可遭塞席爾（Seychelles）、模里西斯（Mauritius）、馬達加斯加（Madagascar）三國無預警臨時撤回，致使行程未能順利成行，外交部透過新聞稿批評北京以赤裸的政治力干預國際民航正常運作，將飛航情報區政治化、武器化。

外交部指出，塞席爾及馬達加斯加外交部分別以不承認台灣主權及遵守「一中原則」，對外解釋各自罕見突然撤回專機飛越許可的作為，上述說詞恰充分證明中國為操弄本次事件的背後主謀；對於中國以赤裸的政治力干預國際民航正常運作，將飛航情報區政治化、武器化，外交部予以最嚴厲的譴責；同時對於塞席爾及馬達加斯加扈從中國扭曲言論，挑戰國際一般慣例及飛航安全提出嚴正抗議。

外交部表示，中華民國台灣是主權獨立的民主國家，與中華人民共和國互不隸屬，任何意圖詆毀台灣主權地位的言論，均無法改變國際公認的台海客觀現狀。

外交部呼籲，國際社會應正視中國長期使用經濟脅迫等手段，威逼他國改變其主權決定的行徑，不僅屢屢挑戰國際和平及秩序，更堂而皇之公然干涉他國內政，類此作為不僅針對台灣，更是對全球民主秩序與國際法治構成重大且影響深遠的挑戰。

外交部重申，中華民國是主權國家，有權走向世界，這項權利不容被否定，也無任何國家可以加以阻撓；我國感謝史瓦帝尼王國，也感謝斡旋過程中所有協助我國交涉的友盟與理念相近國家；台灣將持續與理念相近國家深化合作，堅守民主價值，並以務實、穩健的方式拓展國際參與空間，不因外在壓力而動搖台灣走向世界、世界走進台灣的決心。

世報陪您半世紀

中華民國 賴清德

上一則

指中對台外交採「三光」 陳水扁：2006向美報准訪利比亞 非莽撞迷航

延伸閱讀

賴清德無法出訪史瓦帝尼 因三國家無預警取消專機飛航許可

賴清德無法出訪史瓦帝尼 因三國家無預警取消專機飛航許可
鄭習會後賴清德出訪遭干擾 府：證明中國假善意真威脅

鄭習會後賴清德出訪遭干擾 府：證明中國假善意真威脅
賴清德暫緩出訪友邦 歐盟：領空管理不應成政治手段

賴清德暫緩出訪友邦 歐盟：領空管理不應成政治手段
緊急暫緩出訪史瓦帝尼 賴清德發聲：中國打壓行為傷害台灣人民感情

緊急暫緩出訪史瓦帝尼 賴清德發聲：中國打壓行為傷害台灣人民感情

熱門新聞

台塑海運旗下的超大型原油輪君善輪已通過荷莫茲海峽。圖為一艘油輪18日停在荷莫茲海峽，非新聞當事人事物。(美聯社)

滿載200萬桶原油油輪突破封鎖奔赴台灣 足供台灣半個月用量

2026-04-19 23:35
特斯拉執行長馬斯克。(路透)

挖角台積電工程師 特斯拉在台招聘給薪被指「狀況外」

2026-04-18 02:29
賴清德總統預計22日出訪非洲唯一邦交國史瓦帝尼。（記者黃仲裕／攝影）

賴清德無法出訪史瓦帝尼 因三國家無預警取消專機飛航許可

2026-04-21 05:44
THE BODY SHOP（美體小舖）台灣區創辦人黃慧娟（右二）。圖／本報系資料照片

台「美容界教母」做醫美身亡 獨子悲痛求償獲賠361萬

2026-04-20 15:22
2015年馬習會，前總統馬英九（左）、中國國家主席習近平（右）握手。（本報系資料照）

蕭旭岑揭馬習會協調到當天早上 習近平1句話才令他們放心

2026-04-18 09:15
前總統馬英九。(本報資料照片)

馬英九致電楊渡：我只是老了健忘 不構成蕭旭岑違法理由

2026-04-14 09:35

超人氣

更多 >
中國央企高管德國酒醉耍官威登機、延誤68分鐘 曝下場

中國央企高管德國酒醉耍官威登機、延誤68分鐘 曝下場
史卡拉穆奇：川普槓上教宗是想斷絕范斯爭取大位

史卡拉穆奇：川普槓上教宗是想斷絕范斯爭取大位
教宗不用翻譯…槓上川普的關鍵是「講英文」

教宗不用翻譯…槓上川普的關鍵是「講英文」
「一定會揪出騙子」 移民局要重審前朝核發綠卡、福利

「一定會揪出騙子」 移民局要重審前朝核發綠卡、福利
賴清德無法出訪史瓦帝尼 因三國家無預警取消專機飛航許可

賴清德無法出訪史瓦帝尼 因三國家無預警取消專機飛航許可