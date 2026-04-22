賴清德出訪受阻／中國拉攏非洲53國 下月起「全面零關稅」

中國經營非洲已成為影響非洲最大的國家。圖為中國國家主席習近平（左）21日在北京接待莫三比克總統查波(右)。（中新社）

賴清德 總統因航路面臨塞席爾等三國臨時取消飛航許可，暫緩出訪非洲友邦史瓦帝尼。塞席爾外交部向路透表示，台總統的專機未獲准飛越或降落，這符合該國政府長期以來不承認台灣主權的政策。塞國外交部高級禮賓官莫雷爾在一封電子郵件中表示：「這項決定是自主作出，並依照既定程序進行。」

馬達加斯加外交部一名官員也證實已拒絕台總統專機飛越申請，這名官員表示，「馬達加斯加外交上只承認一個中國，這項決定是在完全尊重馬達加斯加對其領空主權的前提下作出」。模里西斯未立即回應置評請求。

對於賴清德出訪史瓦帝尼受阻，至截稿時，中國官方尚未回應。但巧合的是，史國的鄰國莫三比克總統查波正在中國訪問。據中方通稿，查波與中國國家主席習近平 會談時，強調「莫三比克無條件恪守一個中國原則，支持中國實現國家統一」。

新華社報導，習近平指出，以中國和非洲為代表的全球南方，始終是動盪變革世界裡的正義力量；中東戰事影響外溢波及非洲國家，中國願同非方攜手應對，共促和平，一道呼籲停火止戰、保持定力謀發展。他並提及中國將於今年5月起對53個非洲建交國全面實施零關稅 舉措，通過升級「綠色通道」等進一步擴大非洲輸中產品准入。