新聞評論／賴清德出訪受阻 中「全球南方」布局深 美也使不上力

非洲三國突然否決賴清德專機飛越飛航情報區，逼使台外交部長林佳龍（右）與總統府秘書長潘孟安（左）舉行記者會宣布取消出訪。（記者邱德祥／攝影）

賴清德 總統首度出訪非洲友邦史瓦帝尼「一夕生變」，除了凸顯中國惡意打壓台灣國際空間不遺餘力，傷害台灣人民情感；背後更不容忽視的是，中國在「全球南方」的布局著力甚深，未來加強對台的國際圍堵，台灣外交空間愈被壓縮，恐連美國等民主同盟國家都使不上力，甚至台灣近來還要面對美國一再施壓通過國防特別預算的壓力。

史瓦帝尼與中華民國邦誼超過半世紀，也是台灣在非洲僅存的邦交國。前總統蔡英文兩度訪問史瓦帝尼，都採取直飛、不過境第三國（地）模式，賴清德此次也將循前例直飛訪問史國，卻遭中方以經濟施壓塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等三國，撤銷對元首專機航經其飛航情報區（FIR）的飛航許可，不僅十分罕見，更攸關飛航安全，也更凸顯北京打壓手段愈來愈「多元」。

賴清德出訪友邦，因為中方惡意打壓喊停，民進黨 方面稱，中共 粗暴打壓台灣外交，戳破鄭習會「惠台」善意。這樣的說法，當然是為了國內的政治攻防所需，說穿了只是政治口水。然而，對朝野而言，更應該關注，北京對台「軟硬兼施」的手法更加純熟。

亦即，一方面，北京在「鄭習會」後，祭出對台十項措施；與此同時，中方更透過其在非洲的龐大影響力，施壓相關國家，阻撓台灣的元首出訪。「軟的更軟、硬的更硬」，讓台北「措手不及」，正是北京對台統戰、打壓模式的再一次深刻體現。

此外，中國近年大力推動「全球南方」策略，相關作為已經不只是「政治口號」，而是「具體實現」。例如今年1月，中國與金磚國家在南非水域舉行代號「和平意志2026」的聯合海軍演習，俄羅斯、伊朗、印尼、衣索比亞等國參加。另外，今年2月，中國宣布自5月起給予53個非洲國家零關稅待遇，唯獨排除史瓦帝尼。

即使「川習會」5月就要登場，中方這次仍透過「友中」非洲三國，阻撓賴清德出訪。若未來大國博弈的同時，對台搞「小動作」成為新常態，加以川普態度捉摸不定，台灣所受到的雙重壓力只會更大，不會減少。