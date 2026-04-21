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美發芽馬鈴薯恐輸台 掀中毒疑慮 藍委轟政府「跪下去」

記者李成蔭黃婉婷╱台北21日電
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美方貿易障礙報告揭露行政院將開放美國發芽馬鈴薯輸台，馬鈴薯若發芽，僅需剔除發芽部...
美方貿易障礙報告揭露行政院將開放美國發芽馬鈴薯輸台，馬鈴薯若發芽，僅需剔除發芽部分，仍可進行加工使用，該規定若放行，台灣民眾恐陷入「龍葵鹼中毒」疑慮。(圖／123RF)

美國發芽馬鈴薯恐可輸台，引發台灣民眾憂心，國民黨立委馬文君批評，大家都知道發芽的馬鈴薯有毒，如今不只民進黨政府退讓，還有側翼網軍出來洗地，誤導大眾、顛覆民眾認知，若發生食安及公衛事件誰要負責？民進黨政府過去把食安掛嘴邊，最後卻都在壓力下「跪下去」，沒有立場與堅持。

台美貿易協定（ART）揭露行政院將開放美國發芽馬鈴薯輸台，馬鈴薯若發芽，僅需剔除發芽部分，仍可進行加工使用，該規定若放行，民眾憂陷入「龍葵鹼中毒」疑慮。

馬文君表示，政府過往對於進口馬鈴薯近乎「零容忍」，邊境查驗時，若發現馬鈴薯發芽，一律「整批退運」，不得進口。民進黨政府近期卻在ART針對美國馬鈴薯，大開方便之門，不僅放寬查驗標準，「馬鈴薯若發芽，剔除後仍可放行，不必整批退運」，還開放發芽馬鈴薯「可以加工後販售」，直接將馬鈴薯進口的檢疫責任轉嫁給民間加工廠。

馬文君質疑，未來若發生嚴重食安及公衛事件，該負責的到底是基層公務員、食品加工業者，還是民進黨政府呢？大家從小到大對馬鈴薯的認知，就是「馬鈴薯發芽後有毒，絕對不能吃」，但現在，民進黨政府在貿易協定中退讓，讓發芽馬鈴薯進口，更不用說這幾天還有很多側翼網軍洗地，社群可以看到很多關於「馬鈴薯把發芽切掉就可以吃」、「歐美人都吃發芽馬鈴薯」的言論，不僅誤導大眾，也顛覆民眾認知。

馬文君批評，民進黨政府過往總將「食安」掛在嘴邊，當作批評在野、政治鬥爭的工具，從萊豬、萊牛、日本核食進口，哪一項不是民進黨原先反對，到最後卻不得不屈服在壓力下，「跪下去」直接髮夾彎開放？民進黨就是食安破口。

民進黨20日澄清，馬鈴薯進口有三道嚴格關卡，近期謠言刻意把個別處理規範扭曲成「食安破口」，甚至搭配「疑美論」操作，試圖抹黑台美經貿合作成果。對照持續吹捧中國所謂「惠台措施」，訊息操作意圖及目的相當明顯。

民進黨團書記長范雲說，政府對食安不打折，且馬鈴薯從進口到食用，衛福部有三道關卡嚴格把關。第一，抵台前落實防發芽作業；第二，腐爛、發霉、發芽將整顆丟棄，不能加工，不會流入加工廠及市場；第三，上市後將展開市場抽檢，必須符合食品汙染物質及毒素衛生標準，目前網路非常多假訊息，呼籲民眾幫忙澄清。

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