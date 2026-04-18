新聞眼／誰擋交流？ 北京一紙函文 讓賴政府現形

陸方要求開放西安、哈爾濱、蘭州及烏魯木齊等航點，陸委會副主委梁文傑說這些航點多屬旅遊性質，並非不可替代，旅客可轉機前往。（本報資料照片）

中國大陸近日透過空運小兩會致函台方，呼籲盡快全面恢復兩岸客運直航。過去10年，兩岸不僅官方，就連透過「白手套」的協商機制也幾近停擺，北京舉凡提及有關空運、觀光等事務，民進黨 政府制式反應就是呼籲透過小兩會磋商，並將兩岸交流障礙推給對岸。沒想到，如今大陸真的透過小兩會要求協商，賴政府卻推三阻四，陸方光靠一紙函文，就讓賴政府立刻現出原形。

民進黨二次執政後，兩岸交流漸趨停滯，尤其是不斷上升的敵意螺旋，北京在2019年8月宣布暫停陸客自由行，2020年初新冠疫情爆發，蔡政府也火速關閉兩岸空運及人民往來。對岸的陸客團喊卡，台灣也祭出禁止組團赴陸旅行的禁團令。雖然疫情早已過去，但兩岸觀光、航點卻再也回不去了。

過去幾年，雖然陸方陸續釋出放寬部分省分人民赴台旅行或是開放農產品進口，民進黨政府萬變不離其宗的說法，必定是政府向來支持兩岸「健康有序」交流，呼籲對岸必須循既有協商機制「坐下來談」，就是看準北京拒絕與民進黨政府官方接觸，順勢把阻礙兩岸交流的責任推給北京。

近日國民黨主席鄭麗文赴陸訪問後，大陸釋出惠台10項措施，賴政府採取一貫的對抗姿態，就在「鄭習會」後兩天，大陸「海峽兩岸航空運輸交流委員會」主動表示，已透過「台北市航空運輸商業同業公會」聯繫管道再次致函台方，呼籲盡快全面恢復兩岸客運直航。陸方的這項舉動，形同再次啟動民航小兩會的溝通機制。

賴政府對於念茲在茲的小兩會協商照理應該欣然接受，但其反應卻完全不是這麼一回事，甚至還有些驚慌失措。陸委會16日下午記者會，副主委梁文傑才說「將展開評估」；不到兩個小時，陸委會新聞稿變成「無立即開放需求」，回拒了陸方。誰在阻擋兩岸交流，答案已經很清楚。

對於陸方要求開放西安、哈爾濱、蘭州及烏魯木齊等航點，梁文傑說，這些航點回程「缺乏回頭客」，對航空公司缺乏吸引力，還說這些航點多屬旅遊性質，並非不可替代，旅客大可利用北京、上海、廣州或深圳等大城市轉機前往。

不知道梁文傑說這些話時會不會心虛。有沒有需求，航空業者自會評估，一切就是回歸市場機制，有航點但沒市場自然就不會有航班，不勞梁文傑幫航空公司精算；何況，現行兩岸客運就是因為民進黨政府卡東卡西才影響需求，如此說法根本倒果為因。至於說轉機比較便宜，聽在人民的耳朵裡，令人聯想到周星馳電影裡的台詞：「官啊！」

古人葉公以喜歡龍聞名，但真龍下凡到他家，他卻被嚇得面無人色，後人就用葉公好龍比喻「人說一套，做一套，口是心非」。今之「葉公」不正是賴政府嗎？