金廈大橋廈門段大陸加速推進 金門端仍荒蕪形成落差

中國大陸持續推進金廈大橋建設，廈門段工程進度明顯超前，從小三通船班上拍照，就可以看到工程進行的狀況。(記者蔡家蓁／攝影)

中國大陸持續推進金廈大橋建設，廈門段工程進度明顯超前，預計2026年底完成海上主體、2027年底全線建成；反觀金門端目前僅預留遠期接線條件，中央政府重申尚無推動兩岸通橋政策，金門端目前還是荒草一片，兩端發展形成明顯落差。

金門縣議會昨(15)日在縣政總質詢期間下鄉考察，前往金沙鎮五龍山一帶的金廈大橋金門端預定地，實地了解地形條件與可能銜接位置，關注未來發展空間。

金門縣議長洪允典表示，金廈大橋攸關金門長遠發展，對交通便利、產業動能及民生改善均具正面效益。他指出，在兩岸尚未形成共識前，地方應先整合內部意見、凝聚社會共識，作為未來對外溝通基礎。縣府可串聯產官學界力量，盤點交通路網、區域發展及環境影響等面向，逐步形成具體規劃藍圖，待共識成熟後，再向中央反映，作為未來對話依據。同時也應就金門端可能路廊與落點進行前期評估，預作準備。

據了解，金廈大橋（廈門段）全長約19.6公里，起自廈門本島環島東路與會展北路口，終點銜接翔安國際機場，並預留延伸至金門接口，工程於2023年10月動工，目前主塔已封頂，橋梁上部結構與海底隧道同步施工中。陸方將該案定位為「深化兩岸融合發展」的重要基礎建設，強調未來將結合翔安機場與廈金航線，構成對台「海陸空立體交通網」，並視為推動廈金「同城生活圈」的關鍵節點。

儘管中央政策未明，地方對大橋議題關注持續升高。金門縣政府早在2006年即完成可行性研究，規劃由金沙鎮五龍山銜接廈門大嶝島，全長約8.6公里，預估經費約新台幣百億元。

金門縣議會昨日在縣政總質詢期間下鄉考察，前往金沙鎮五龍山一帶的金廈大橋金門端預定地會勘，目前還是一片荒山，毫無進度。(記者蔡家蓁／攝影)

議員陳泱瑚則表示，此次安排現勘，除展現地方關注，也為掌握翔安機場建設進度及航道、噪音影響等條件，作為後續評估參考。

縣議員董森堡在受訪時指出，金廈大橋問題不是那一方說要蓋就能蓋，事涉兩岸的主權認定、政治共識與入出境、安全管理措施，我認為這不是技術問題、不是預算問題，而是兩岸政治問題。未來，金門在地緣因素下很難不受到大陸的影響，有待兩岸互釋善意進行對談或溝通，解決金門可能面臨的多項民生經濟、交通建設和治權管理的難題。

支持者多從經濟與民生角度出發。金沙鎮長吳有家認為，對此，多數鄉親持正面態度，通橋可帶動觀光與產業發展，「人流就是金流」。有民眾指出，若能引入對岸電力與天然氣，有助降低能源成本，並可活絡觀光與服務業，甚至讓金門成為兩岸中轉節點。

但也有民眾直言「反對」，翁姓民眾說，在兩岸制度差異下，難以接受通橋可能帶來的政治與安全風險，認為相關議題不應僅從經濟角度考量。此外，大橋議題長年反覆，恐淪為政治操作工具；他也提到，大陸持續推進填海與基礎建設，未來地緣變化可能對金門產生深遠影響，「有沒有哪一天廈門就與金門連成一塊」，到時候連橋都不用了，直接成為一塊版圖，在政治體不同的情況下，值得深思。

中國大陸持續推進金廈大橋建設，廈門段工程進度明顯超前，從小三通船班上拍照，就可以看到工程進行的狀況。(記者蔡家蓁／攝影)

金門縣議會昨日在縣政總質詢期間下鄉考察，前往金沙鎮五龍山一帶的金廈大橋金門端預定地，議長洪允典（右二）手指著金門端的方向，希望縣府盡早了解地形條件與可能銜接位置。(記者蔡家蓁／攝影)

受大橋議題帶動，官澳、馬山、青嶼一帶土地詢問度明顯提高，但因政治前景不明，多數地主選擇觀望惜售，成交量並不多。