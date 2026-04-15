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台民調：75.5％支持政府主動與陸談判 4.3%主張不接觸

台灣新聞組／台北15日電
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75.5％受訪者認為主動談判，爭取最好的條件最有利台灣，圖為國民黨主席鄭麗文（左...
75.5％受訪者認為主動談判，爭取最好的條件最有利台灣，圖為國民黨主席鄭麗文（左）10日在北京會見中共總書記習近平（右）。（圖／國民黨提供）

近日國民黨主席鄭麗文訪大陸歸來、鄭習會落幕，兩岸關係成為朝野新的攻防議題，民主文教基金會進行民調，針對「在現在的國際環境下，關於台灣未來的方向，請問您認為下面哪一種做法對台灣人比較有利？」有75.5％受訪者支持「主動談判，爭取最好的條件最有利台灣」，僅4.3%認為應該「不接觸、不交流」。

該民調的重要調查結果包括：一、若兩岸發生軍事衝突，有54.4%受訪者認為，美國一定不會或可能不會「無條件」出兵保護台灣，高於認為會的28.6%，反映多數民眾對外部協防抱持審慎態度。

二、面對大國之間的競爭，高達74.6%受訪者支持台灣應「主動參與談判」，僅8.7%支持「不參與」，顯示多數民意傾向在國際局勢中積極入席，而非缺席。

三、在當前國際環境下，對於「主動談判爭取最好條件」或「不接觸不交流，最後可能被迫投降」兩種路徑的選擇，調查顯示有75.5%受訪者支持「主動談判」，僅4.3%支持「不接觸不交流」，顯示社會對於是否應積極參與國際互動已形成高度共識。

民主文教基金會董事長桂宏誠教授，邀請楊泰順教授、賴祥蔚教授、何志勇助理教授等專家學者共同深入剖析民調結果。據聚傳媒報導，桂宏誠說，賴總統自豪台灣是美國的第一島鏈，難道台灣要當美國的工具嗎？國民黨鄭麗文主席已經揭示兩岸和平，如果不以統一為目標，台獨能夠和平嗎。他表示這一波系列民調共有三次，接下來還有兩次繼續分析。

賴祥蔚則指出，從政黨交叉分析來看，當被問到美國會不會無條件出兵保護台灣時，藍綠支持者活在兩個世界，意見相差極大，綠營支持者絕大多數都覺得會，藍營支持者則認為不會；不過被問到兩岸要不要交流接觸時，有高達四成的綠營者也表示支持，值得注意。

另據台北中國時報導，楊泰順表示，台灣是要「在餐桌上還是在菜單上？」民調顯示75.5％民眾支持主動談判，執政黨如果堅持目前政策，走入死胡同，恐危及支持度。楊泰順指出，20歲至29歲年齡層認為「高科技產業外移美國，比中共威脅更大」的支持度，是所有年齡層之冠，高達52.2％，顯示年輕人十分在意未來工作發展，受到外移美國影響。

軍事外交學者陳奕帆分析，泛藍支持者當然贊成多接觸交流，但泛綠也多認為有必要和大陸往來，且北京並未排除與民進黨接觸，賴政府如能掌握主動權與北京接觸，「能操之在我總是比受制於人好得多」，無論美伊、俄烏等戰事，都得靠政治談判才能破解僵局，兩岸更需借鏡，不該走向戰爭。

民進黨 中共 國民黨

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