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巴西駐台代表喊「台灣是中國一部分」 台外交部抗議

台灣新聞組／台北14日電
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外交部長林佳龍。（本報資料照片）
外交部長林佳龍。（本報資料照片）

巴西駐台代表桑路易（Luís Cláudio VillafañeGomes Santos）日前接受媒體專訪稱「台灣是中國一部分」。台外交部昨天已向桑路易表達嚴正抗議，對其不實且不當發言表示高度不滿，並強調兩岸互不隸屬是客觀現狀。

桑路易接受上報專訪表示，台灣是中國的一部分，多數國家都不承認台灣是獨立國家。國民黨主席也持此看法，巴西為什麼要有不一樣的意見，台灣內部都無明確共識。

外交部強調，中華民國台灣是主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是舉世皆知事實，也是客觀的現狀。對桑路易不實且不當的發言，外交部表示高度不滿。外交部促請桑路易注意，依據國際法，外交代表有不干涉駐在國內政的義務。

對於長桑路易「台灣是中國的一部分」說法，陸委會副主委梁文傑昨在立法院備詢時表示，相關言論正是政府所擔憂的後果之一，恐對國際社會釋出錯誤訊息。

梁文傑昨列席立法院第11屆第5會期外交及國防委員會第9次全體委員會報告「針對近期中國籍小型船隻非法入侵我國領海之偵捜漏洞檢討、科技監偵設備建置進度與精進作為」並備質詢。

在民進黨立委陳冠廷針對上述問題質詢時，梁文傑表示，「這個就是我們所擔心的一些後果的其中之一」。他指出，對外國人士而言，可能會觀察到台灣內部在相關議題上的立場差異，特別是最大在野黨在相關議題上的態度是什麼立場。

梁文傑指出，若中共能讓台灣最大在野黨說出「台灣問題是中國內政問題」，並主張不要讓外國勢力介入等言論，這對陸方而言在政治上將是「非常非常大的勝利」，這可能就會對國際社會釋出錯誤訊息

梁文傑稱，雖尚未看到巴西駐台代表相關發言的完整報導，但若確有此情形的話，代表上述「這個影響已經發生了」，顯示相關論述可能已對外界認知產生影響。

巴西 國民黨 中共

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