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鄭訪陸之旅未降國格、難被抹紅 藍營憂慮大減

台灣新聞組／台北13日電
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國民黨主席鄭麗文（右三）訪陸行最後一站，12日上午到小米汽車超級工廠參觀。（圖／...
國民黨主席鄭麗文（右三）訪陸行最後一站，12日上午到小米汽車超級工廠參觀。（圖／國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文結束訪陸之行，在鄭習會後，許多藍委鬆口氣，坦言「放下心中大石」，認為鄭此行並未降低國格，還爭取到經貿利多，成功降低兩岸歧見。對於府院批評「兩岸交流工具化」，藍營也反嗆，民進黨只要看到兩岸交流有進展就先抹黑、貼標籤，應以民為念，而不是凡事先以意識形態掛帥。

本報系聯合報報導，國民黨立法院黨團總召傅崐萁說，兩岸交流是不是工具或武器，端看執政者智慧，希望有人給賴清德總統建言，這次大陸宣布的政策，觀光尤其重要，可以帶動百工百業，期待兩岸能回到2016年以前的榮景；民眾黨團總召陳清龍說，操作對立獲取政治利益並非為政者該有的作為。

國民黨表示，人民要的是訂單、通路、航班、觀光人潮與安定生活，不是民進黨一天到晚拿「統戰」當萬用話術，逢兩岸交流就全面否定；國民黨一貫主張「和陸以利民，共榮以興台」，凡是對台灣有利的交流合作，都應務實看待、積極爭取。民進黨若真在乎民生與產業，就應提出具體做法，讓人民真正受益，至少不要兩岸有利多就急著抹黑、扯後腿。

國民黨立委林德福說，國民黨主席鄭麗文此行和平之旅拿捏剛好，執政黨無法與對岸溝通，那就國民黨來做；國家領導人最重要還是要創造中華民國的安定、經濟提升、兩岸和平，才是最重要的。

台北中國時報報導，一名不具名藍委指出，在鄭麗文出訪前，一些區域立委確實有點擔憂，不過鄭此行全程未做出降低國格的事，也受到對岸禮遇，民進黨難以抹紅，許多人在鄭習會結束後想法有所改變。

國民黨立委黃健豪指出，鄭麗文此行不斷強調和平，大陸又釋出對台10項利多，可感受到鄭習會試圖降低兩岸歧見的努力。國民黨立委賴士葆也稱讚「和平之旅」對台灣相當正面，大陸完全沒提「一國兩制」，重點只放在「九二共識」，而國民黨態度本來就是「九二共識、各自表述」，與過往並無不同，鄭此行結果比預期還要好。

民進黨 國民黨 賴清德

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