大屋頂下／提升視野覆盤「鄭習會」

在鄭習會前，《大屋頂下》寫過多篇〈鄭習會，談什麼？〉的文章，對此會表達建議與期待。本文試借那幾篇文章的邏輯架構對鄭習會作一覆盤。

以上述相關文章的標題為索引。前問鄭習會要談什麼？今看鄭習會談了什麼？

①〈中國人不打中國人〉。此文指出，鄭習會應當不僅是國共對話，也是與中國大陸十四億人及台灣兩千三百萬人對話，且當有更高遠的瞻矚，向全世界及全文明對話。覆盤此會，以「中華民族」為基本，亦以「中華民族」為覆蓋，自然是「中國人不打中國人」。亦且，鄭習會是國際因素嵌入極深的場域，亦成為兩岸各自及共同與世界對話的平台。

②〈默契心照，回到憲法說〉。此文指出，中華民國 有憲法，台獨無憲法。

覆盤此會，雙方對「正視中華民國存在的事實」已更見默契與共識。

③〈讓兩岸人民過更好的日子〉。此文指出，兩岸應將尖銳對立的政治語言，轉向對於民生幸福的努力，且從增進兩岸民生幸福的實踐中汲取能量，來軟化兩岸政治難題的解決。

鄭麗文說，兩岸在各項水平上，都在地球上名列前茅、數一數二，希望能攜手共同合作，並明白建議台商精準對接中國大陸十五五計畫。她並直接說：「希望兩岸人民過上好日子。」

習近平 亦對兩岸經濟民生表達關注，也指出十五五是兩岸的共同機會。

此皆是跳脫政治上的分歧，轉向對經濟民生的祝願。

④〈留著統一，先求和平發展〉。昨日《大屋頂下》指出，習近平在會中未提「一國兩制」，甚至未提「統一」。

據知在閉門會議中，習指兩岸關係冰凍三尺，須有一步一步的「過程」，應可解釋為兩岸關係的未來可能由強調統一的「目的論」轉向「和平發展」的「過程論」。

⑤〈鄭習會的六字潛台詞〉。此文建議鄭習會應以「維持中華民國」為潛台詞。因此提出「交換論」：我不台獨，你不武統。我不台獨就是維持中華民國，你不武統也是維持中華民國。亦因此，兩岸關係可從「目的論」移向「過程論」，以「維持中華民國／共構和平發展」。覆盤鄭習會，雙方既以「和平發展」為主題，則上述思考，可說已是不言可喻、盡在不言中。

沒有「維持中華民國」六字潛台詞，鄭習會不會有今日的光芒。

以上，只是鄭習會臨場應當處理的現實課題，藉為兩岸關係「和平發展」的架構，但經此會後更應提升胸襟及視野，共同將兩岸議題推升至更高遠廣大的境界。

一、世界視野：為人類文明建立典範。

今日世局的災難已經不只是幾場正在進行的所謂「地緣政治」的戰爭而已，而是在川普的「流氓主義」下，人類主流文明幾千年來（尤其近百年來）所追求的價值、正義、道德、秩序正在全盤解構及崩潰。

今日的世界非但要處理這幾場戰爭，更重要的工作是必須重建遭到川普「流氓主義」重創的人類文明體系。

中國正試為處理這幾場戰爭作出努力，但更重要的是中國有機會在重建人類未來文明體系上承擔起與美國不同的引領角色。

美國的世界觀與文明觀是「使美國再次偉大」（MAGA），中國的世界觀與文明觀則可以是「建構人類命運共同體」。

美國淪落為流氓，正在「毀滅文明」，但這也是中國為人類未來文明建立典範的不二機遇。

中國若將此懸為自我期許的最高目標，努力推進「全球發展／全球安全／全球文明／全球治理／人類命運共同體」的體系倡議，則「中國方案」不無可能成為「人類文明方案」的主體。

勿讓兩岸關係毀了這個歷史機遇，而要使兩岸關係支持這個歷史機遇。

在這等高遠的世界觀與文明觀之下，兩岸的中華民族若能創造和平民主的自我救贖，就是建立人類文明典範的世界張本。

二、兩岸視角：為中華民族創造救贖。

世局的走向愈來愈清楚，武統不但是國難，更是國恥。

武統所表現的世界觀與文明觀與「為人類文明建立典範」背道而馳。

倡議世界和平，應先成就兩岸和平；成就了兩岸和平，更能引領世界和平。

兩岸僵局的解開，關鍵在使台灣民意「心靈契合」。

尤其，中共若不只是站在「國共內戰」的立場，而是站在整個中華民族的立場，並站在前述更高遠的世界觀及文明觀的立場上，就必須承認中華民國在三民主義上的成就是中華民族的共同資產，也應當正視並接納中華民國的存在及參與對「中華民族偉大復興」有其無可取代的角色與功能。

鄭麗文的思想與態度應當是，她認為台灣可以做為「中華民族偉大復興」的參與者及共構者，而非受壓迫者、受害者，這樣才能使中華民國在「中華民族偉大復興」中產生參與感與榮譽感。

兩岸關係有了這樣的思考，才能為中華民族創造救贖。

綜上所論。中華人民共和國應當以重建人類文明的高遠襟抱自期，不要因錯誤處理兩岸關係而毀了這個千載不遇的機遇。

中華民國則應以實踐三民主義建立自尊、自信及自我期許，來作為參與「中華民族偉大復興」的思想指引。

從世界看兩岸，從兩岸看世界。

如此，「為人類文明建立典範」（高遠的世界觀）及「為中華民族創造救贖」（深遠的民族觀）相輔相成，即告合龍。

敞開胸襟，放大視野。這就是兩岸關係應當攜手以赴的最高境界。

回到台灣內部政治。鄭習會此次可說是將兩岸關係提升至「和平發展：為人類文明創造典範／為中華民族創造救贖」的高度。

這個層次聽起來有些高不可攀，但鄭麗文認為，看似難如登天，其實也很簡單。只要「反對台獨／堅持九二共識」即可。

習近平說，「台灣各政黨」若持此立場，皆願與對話交流，這當然是表示對民進黨亦持開放立場。鄭麗文對此非常樂見，她說這就是「胸襟」。

試問賴清德：你願放棄台獨嗎？為什麼不？你願同意九二共識嗎？為什麼不？

國民黨與民進黨在此一政策上的對比，勢將成為二○二六、二○二八兩次選舉的競爭議題。

誰能在這個議題上爭得「百分之五十加一票」的成績（甚至不須有百分之五十點○一），就能贏得選舉。

我認為，賴清德若變成台獨塑膠，「百分之五十加一票」，國民黨的勝算還是有機會的。