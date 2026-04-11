我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

打電動比書讀好重要 美政府徵航管員鎖定玩家 優渥薪水曝光

紐約長島吉哥灘命案嫌犯認罪 檢方稱證據完整「案件已拼齊」

鄭習會是和平訊號？習近平為5月川習會鋪路 外媒解析一次看

編譯吳孟真／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
鄭習會10日在北京舉行，外媒指出，北京希望藉這次會面，重新界定台北與華府的政策選...
鄭習會10日在北京舉行，外媒指出，北京希望藉這次會面，重新界定台北與華府的政策選項。（新華社）

鄭習會10日在北京舉行，外媒引述專家指出，北京希望藉這次會面，重新界定台北與華府的政策選項，並強調，這是5月「川習會」前，習近平優先推動「接觸而非衝突」的訊號。CNN稱，台灣部分人士對於川普第二任期可能採取更具交易性、且以美國利益為核心的政策走向抱持戒心。

澳洲廣播公司（ABC）引述美國智庫大西洋理事會分析師宋文笛報導，在5月「川習會」前，國民黨主席鄭麗文此行可能有助舒緩台海議題引發的緊張，包含美國對台軍售。

日本時報表示，台灣議題料將在川習會占據重要地位，並引述華爾街日報上月指出，習近平盼藉與川普會晤，開始推動美國政策轉向北京立場，即兩岸某種形式的「統一」不可避免。

全球政治風險諮詢組織「歐亞集團」中國事務主任蕭嫣然說，北京希望藉由這次的鄭習會，重新界定台灣和美國的政策選項，並將自己塑造為「和平促進者」，藉此說服川普，對「和平統一」表達開放態度或延後對台軍售，將有助於管控緊張局勢。

CNN報導，鄭麗文將中國大陸之行定位為「促進和平的歷史性之旅」，但分析師指出，北京正試圖利用部分台灣人的疑慮，即川普僅將台灣視為美中更大博弈中的棋子，並不關注台灣長期發展。

英國衛報指出，根據蕭嫣然，北京試圖讓台灣在如何確保自身未來的問題上維持分歧，而台灣對美國日益升高的懷疑情緒，也可能強化鄭麗文的論點，也就是相較於華府，更傾向北京的中國國民黨，更有能力維持兩岸和平。

國際危機集團（ICG）資深分析師楊晧暐（William Yang）表示，中國希望藉鄭習會，「向川普展現其在台灣的盟友，在關鍵政策上與北京步調一致」，且北京「可能利用這種印象，影響川普對美國對台軍售的立場」，這預料將是習近平在川習會時提出的主要議題之一。

彭博資訊報導，對中國而言，鄭習會也向區域競爭對手日本傳遞訊號。東海大學政治系教授張峻豪也說，鄭麗文「可能成為北京向國際社群傳遞特定訊息讀有用工具或棋子」。

德國之聲則說，習近平向台灣在野黨打和平牌，分析師指出，此舉可能意在川普，想讓華府軟化對台立場。

國民黨 川普 華府

上一則

鄭習會談中華民族 學者：如今已是法律壓迫用詞

延伸閱讀

鄭習會談中華民族 學者：如今已是法律壓迫用詞

鄭習會談中華民族 學者：如今已是法律壓迫用詞
新聞評論／美中角力 鄭麗文訪陸「避險」之旅

新聞評論／美中角力 鄭麗文訪陸「避險」之旅
川習會前安排鄭習會 WSJ社論示警：川普勿上當

川習會前安排鄭習會 WSJ社論示警：川普勿上當
促美伊談和又會鄭麗文 WSJ：5月川習會前 習近平多方累積外交籌碼

促美伊談和又會鄭麗文 WSJ：5月川習會前 習近平多方累積外交籌碼

熱門新聞

原PO發現家中冷氣機的遙控器可以立在底座然後放在桌上，不用再釘在牆上。照片為示意圖，非本文當事者的家中冷氣。 (本報系資料照)

她發現冷氣遙控器底座1隱藏功能 網讚：第一次學到

2026-04-05 15:41
結帳示意圖。(圖／AI生成)

台人一結帳特色出國直接踩雷 苦主崩潰：在美國別用

2026-04-02 20:57
台灣預備役人員2025年7月11日在桃園參加年度漢光演習的戰前訓練。(路透)

政府備戰、民間先閃？CNN：中國動武陰影 台灣掀辦新護照與資產外移潮

2026-04-04 02:49
鄭習會上午在北京人民大會堂東大廳舉行，國民黨主席鄭麗文(左)與中共中央總書記習近平(右)握手。（本報記者/攝影）

鄭習會握手14秒 習近平：堅守九二共識、反台獨 謀兩岸和平

2026-04-09 23:55
台北市長蔣萬安上午參加2026台北電器空調影音3C大展受訪。(記者楊正海／攝影)

「鄭習會」陸卻宣布黃海實彈射擊 蔣萬安10字回應

2026-04-09 22:29
針對南韓電子入境卡錯列CHINA（TAIWAN）爭議，南韓頁面今天已經刪除「前一出發地」及「下一目的地」欄位。圖／聯合報系資料照片 袁寬仁

南韓電子入境卡系統誤列事件終告結：台暫緩更改措施

2026-04-10 16:23

超人氣

更多 >
7歲華裔女童錄取柯蒂斯音樂學院 破102年校史紀錄

7歲華裔女童錄取柯蒂斯音樂學院 破102年校史紀錄
他自製淘米水肥料「養遍各類蔬菜花卉」 加一物保證不臭

他自製淘米水肥料「養遍各類蔬菜花卉」 加一物保證不臭
馬斯克砲轟紐森1200億高鐵計畫：只用5%預算可完成

馬斯克砲轟紐森1200億高鐵計畫：只用5%預算可完成
川普稱卸任前「橢圓辦公室60公尺內全赦免」 拜登先例讓政敵難批評

川普稱卸任前「橢圓辦公室60公尺內全赦免」 拜登先例讓政敵難批評
大量油輪湧向美國 川普喊：全球最優原油、來就能裝走

大量油輪湧向美國 川普喊：全球最優原油、來就能裝走