習近平設宴款待鄭麗文 「雞湯海蚌」尼克森也吃過

中共政治局常委兼大陸全國政協主席王滬寧（右）曾在北京人民大會堂新疆廳會見國民黨副主席蕭旭岑（左）。（記者陳政錄／攝影）

國民黨 主席鄭麗文 與中共 總書記習近平上午會談後，中午習近平在新疆廳設宴款待鄭麗文與訪團代表，據悉第一道菜「雞湯海蚌」，也曾出現在中國大陸當年宴請美國總統尼克森的國宴上。

本報系聯合報報導，鄭麗文昨在國際記者會中提及，當天中午有一個非常溫馨的午宴，讓她印象深刻的是第一道菜「雞湯海蚌」，習近平介紹時指這是一道福建菜，當年中共宴請美國總統尼克森的國宴上，是同樣的一道菜。

鄭麗文透露，習近平相當貼心、很關照團員，尤其因為她比較少來大陸，習也關切她這幾天是否適應、身體狀況是不是都好。同時希望她代為轉達，向前主席連戰、前總統馬英九致意問好。另外，習近平也回憶2016年在新加坡的馬習會等很多細節，都讓他們感受到非常親切。

據悉，這個來自福建的海蚌是「漳港海蚌」，又稱「西施舌」，這種海蚌特色是生活在淡水與海水交匯處，是相當珍貴的食材，肉質脆嫩，慣以雞湯汆燙，是國宴、婚宴級別珍饈。

另據中國時報報導，習近平中午特地宴請鄭麗文一行人，對照過往國民黨主席來訪，習近平皆未設宴，明顯規格提升。習上次設宴歡迎的是2024年馬習二會，當時馬是卸任元首。

雙方也談到兩岸觀光，習近平表達了，希望大陸同胞能自由且不受阻礙地，盡情暢遊寶島台灣。鄭麗文表示，習近平讓他們感受非常親切。

此外，鄭麗文也聊到自己是雲南少數民族「彝族」後代，對話過程非常愉快融洽。鄭麗文強調希望帶回和平的訊息，「不是模糊而是堅定的」，希望兩岸關係長久走下去。