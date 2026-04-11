鄭習會╱鄭麗文期待共同推動「兩岸和平制度化」

國民黨主席鄭麗文（左）10日在北京會見中共總書記習近平（右），兩人握手14秒。鄭麗文期待國共兩黨共同推動兩岸和平的制度化，從根本上消除所有的衝突誘因。（圖╱國民黨提供）

台灣的最大在野黨國民黨 主席鄭麗文10日在北京會見中共 總書記習近平 ，她期待國共兩黨共同推動兩岸和平的制度化，從根本上消除所有的衝突誘因，並且期盼將來有機會在台灣歡迎習近平。

習近平在會見中提出包括堅持以和平發展守護共同家園在內的四點意見，表示兩黨領導人見面，就是為了維護共同家園的和平安寧，同時歡迎台灣農漁產品、優質商品進入大陸千家萬戶。

握手14秒 國共各五人上桌

國共「鄭習會」北京時間10日上午11時在人民大會堂東大廳舉行，規格比照兩年前的「馬習二會」。習近平與鄭麗文兩人握手長達14秒，握手時習近平說：「您好，鄭麗文主席。」這是國共兩黨暌違十年後，再度舉行領導人會面。

國共雙方各有五人上桌，國民黨方面為鄭麗文、三位副主席李乾龍、張榮恭與蕭旭岑、智庫副董事長李鴻源。中共方面是習近平、政治局常委兼政協主席王滬寧、政治局常委兼中台辦主任蔡奇、發改委主任鄭柵潔和中台辦主任宋濤。會後，習近平在新疆廳設宴招待鄭麗文一行。

●習：國土不可分、國家不可亂

習近平在會談時率先發言，強調中華民族有五千多年文明史，鑄就了國土不可分、國家不可亂、民族不可散、文明不可斷的共同信念。即使在「台灣被侵占的那段苦難歲月」，台灣同胞依然保持強烈中華民族的意識和牢固的中華文化情感。無論國際形勢、台海局勢如何變化，中華民族偉大復興趨勢不會改變，兩岸同胞走親走近走到一起的大潮流不會改變，這是歷史必然，「我們對此充滿信心」。

習近平說，今天的世界並不太平，「和平彌足珍貴」。兩岸同胞都是中國人、一家人，「兩黨領導人今天見面，就是為了維護我們共同家園的和平安寧，推動兩岸關係和平發展」。他強調，大陸願在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，與包括中國國民黨在內的台灣各政黨團體、社會各界人士一道加強交流，「把兩岸關係的未來牢牢的掌握在中國人自己的手中」。

鄭：和平倡議 國際可借鏡

鄭麗文表示，她此刻感受到全球關切目光，以及歷史所交付的重責大任。台海兩岸關係是我們共同面臨的問題，無可否認國共兩黨在超過了一世紀的互動中充滿了起伏轉折，但雙方共同追求的是使中華民族從衰敗走向復興。

鄭麗文說，兩岸人民雖生活在不同制度中，但會相互尊重，也要相向而行。期待國共兩黨共同推動「兩岸和平的制度化」。在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎，應進一步籌畫與建構具制度性與可持續性的對話合作機制，使兩岸和平發展走向不可逆轉，從根本上消除所有的衝突誘因。

鄭麗文提及，攜手啟動中華文明的復興工程，兩岸共同研究並推動各類有助於消弭爭端、創造和平的制度與倡議，並將成功經驗轉化為可供全球衝突地區借鏡的典範。

在閉門會談部分，新華社通稿指出，習近平提出四點意見，分別是堅持以正確認同促進心靈契合、堅持以和平發展守護共同家園、堅持以交流融合增進民生福祉和堅持以團結奮鬥實現中華民族偉大復興。

習：台獨是破壞和平禍首

習近平強調一家人相處，只要有話好好說、有事多商量，就沒有化解不了的矛盾分歧。社會制度不同，不是搞分裂的藉口。只要是有利於兩岸關係和平發展的主張，大陸都會歡迎。他也提到，「台獨是破壞台海和平的罪魁禍首」，大陸絕不姑息、絕不容忍。

習近平指出，大陸將繼續秉持兩岸一家親理念，積極為台灣同胞辦實事、做好事、解難事。歡迎台灣農漁產品、優質商品進入大陸千家萬戶。他還說，振興中華、國家統一是孫中山的畢生追求；今年是大陸「二十」開局之年，大陸願同廣大台灣同胞共用發展機遇和成果、共同壯大中華民族經濟。

鄭麗文對兩岸關係提出五點主張。鄭麗文提到兩岸各自的法律法規都規範雙方不是國與國的關係。而就謀求恢復兩岸協商機制，鄭麗文提及「1992年兩岸雙方授權機構達成各自以口頭聲明方式表達堅持一個中國原則的共識」，同時求同存異，帶出「九二共識、一中各表」陳述。鄭麗文並說，應在此基礎上恢復協商機制，堆疊善意循環。

鄭麗文還提到，未來兩岸在重建政治互信後，應促成台灣重返世界衛生大會、國際民航組織大會，以及探索台灣參與國際刑警組織大會等；兩岸得探索台灣加入區域全面經濟夥伴協定及跨太平洋夥伴全面進步協定。並指國共兩黨溝通平台始終是台海和平穩定的正道力量，應當持續發揮功能，為台海開太平。最後她說，「衷心期盼將來有一天，有機會讓我當主人，在台灣歡迎習總書記和在座各位」。