新聞評論／美中角力 鄭麗文訪陸「避險」之旅

「鄭習會」先於5月的「川習會」，有巧合，也有用意。圖為美國總統川普（右）2017年訪問北京，國家主席習近平（左）親自接待。（中新社）

國民黨主席鄭麗文訪問中國大陸，牽涉到台灣朝野互槓，也有黨內鬥爭的伏流，更重要是美中角力的層面；鄭習會之後，情況明朗，鄭麗文此行是得分的，不僅民進黨 政府難以批評，她在黨內的聲勢也將超過其他競爭者，但從美中角力的角度要如何評估？

國共兩黨的高層互動，放在美中關係下，可以分為幾個階段；2005年連胡會，當時是陳水扁執政，被美中定義為麻煩製造者，所以讓國共接觸有很大的空間；2015年的馬習會，美中關係已轉變為競爭衝突，美國並不支持，也不看好，民進黨更是把國民黨與共產黨互動，視為賣台。

美國霸權 成全球秩序破壞者

2026年的現在，美中競爭關係依舊，但整個國際環境已有顛覆性改變，美國從全球秩序維護者的角色退卻，不僅如此，美國霸權本身竟成為全球秩序的破壞者，舉凡以關稅顛覆自由經濟秩序，或是退出北約要脅格陵蘭的主權，擄走委內瑞拉總統、自行對伊朗開戰等。

誠如鄭麗文在鄭習會中所說的，當前是「二次世界大戰以來衝突最為蔓延的時代」，同時也可能是「各方在痛定思痛之後，決心重建和平的時代」。

各國前往北京 發展避險策略

全世界美國的盟友不再能夠相信美國、依賴美國，可是要建立替代美國的體系又遙遙無期，中國大陸雖自詡為穩定力量，仍有待時間證明；在美中角力的權力混亂之間，各國只能夠發展「避險」（hedging）策略。

去年底以來，法國、加拿大、英國、德國等領導人紛紛訪問北京，希望除華府外，也能夠加強與北京的溝通，唯一例外是日本；東京也想維繫與北京的關係，可是由於一連串事件惡化，使得高市政府只有依賴華府，這並非日本選擇的戰略堅持，反而是被迫陷於戰略窘困。

民進黨政府與日本高市政府有類似的戰略困境，與北京互不信任，只能夠仰賴華府；蔡英文 政府早期還可以憑著柔軟身段、不挑釁政策來與大陸周旋，但到了賴清德 政府的固執性格，兩岸關係持續惡化。

美馳援台海？ 台人多不信

如果兩岸惡化時，仍是美國超強、注重盟友的時代，台灣安全不會有大礙，但隨著解放軍愈來愈強，對外擴張，美國的安全承諾卻愈來愈不靠譜，俄羅斯入侵烏克蘭，先後兩任總統都不肯派美軍參戰，說台海有事，美國會馳援，大部分台灣人都不相信。

在這兩個因素加乘下，台灣陷入兵凶戰危的處境，台灣人民恐懼戰爭，希望和平的心理，是實際存在的；鄭麗文此行「和平之旅」，標舉以和平為目的，實際上卻是在大陸與美國之間行避險之實。

台灣的生存發展，既不能仰賴美國的安全承諾與軍備，也不應只是乞求大陸領導人的善意，而是台灣人民因應國際環境變遷的求生之舉，這也是鄭麗文首日訪陸晚宴致詞時所說的：台灣人是可以擺脫悲情、掌握自己命運的強大自主性。台灣不應淪為地緣政治的棋子，甚至是「棄子」。

「2027解放軍攻台」的說法，在過去五年於華府智庫與政界成為共識，但大陸是否攻台，其實有自己的邏輯；美國國家情報總監（DNI）發布關於全球威脅的年度報告中認為，北京目前沒有在2027年攻打台灣計畫，會繼續尋求避免衝突，為最終與台灣統一創造條件。鄭麗文訪問於是可趁勢運用，期待和平。

鄭先訪陸後訪美 意圖平衡

或有人批評，鄭習會其實是北京的棋子；首先，時間點選在川習會前，整趟行程是由北京「高度控制和策畫」，大陸官方也會藉此聲稱，代表大多數台灣民眾的國民黨仍支持與大陸和平與合作。其次，北京會利用鄭習會，企圖影響台灣內部對400億美元軍售的國會撥款，並重申反對美向台出售武器。

但升高來看，美中台三邊互動，本來就是相互作用，鄭麗文與國民黨無須挑釁大陸，也不用只偏向一邊，鄭麗文在出發前即放出風聲，說6月要訪美，意圖平衡中美關係。

至於軍售，川普在訪問北京前，自己先暫緩宣布對台新售武器，軍售延緩，更大的責任應該在華盛頓，而非在台北立法院。

有人懷疑在鄭去過北京之後，美國是否還願意高規格接待；美國會評估鄭這次訪問是否受到民意的支持，而鄭在出發前也表示，「3800億新台幣加N」的國防特別預算並未限制支出，「N」代表一旦美方公布更多細節後，將追加的資金，顯示她對軍售彈性目的在對美國示好。

鄭麗文訪陸，名義上是和平之旅，本質上是避險之旅，避的既是北京攻台，避的也是美國棄台。