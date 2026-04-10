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訪上海洋山港 鄭麗文：天空飛的該是鳥 不是飛彈

特派記者廖士鋒鄭媁／上海報導
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國民黨主席鄭麗文9日赴上海洋山港參訪。(取材自鄭麗文臉書)
國民黨主席鄭麗文9日赴上海洋山港參訪。(取材自鄭麗文臉書)

國民黨主席鄭麗文9日赴上海市洋山港參訪，她提及上海從鴉片戰爭以來的歷史發展，指出和平是有力量的，只要給和平足夠的時間，一切都有可能。鄭麗文引魯迅詩句「走的人多了，便成了路」，喊話：「讓我們一起走這條和平之路」。她還感性比喻，「天空飛的應該是鳥，不是飛彈；海裡游的應該是魚，不是軍艦」。

洋山港是上海乃至於全中國大陸極為重要的大型深水港。其建設背景可追溯至國父孫中山先生「建國方略」中「實業計畫」裡面的「東方大港」。

鄭麗文說，上海訴說了太多太多的故事，昨天（8日）晚上回到旅館比較晚，包括下榻的飯店（瑞金賓館），曾經是我們總裁蔣中正先生跟夫人宋美齡舉辦私人訂婚宴的地方；同樣一個地方，毛主席也曾下榻過。

鄭提到，8日在上海，路過曾經生活在多倫路一帶的魯迅先生故居。魯迅說過，「其實世上本沒有路，走的人多了，也便成了路。」「大先生說的這個話大家都聽過，所以現在就讓我們一起開始走這條路，走這條和平之路吧」。

她重申，和平來得及給先人，也來得及給今天的人，她並再度提到辜汪會談。辜先生（辜振甫）跟他的家人說，比達到「九二共識」更重要的工作，是未來一定要讓每一次的和平每一次的會談不會是最後一次，都要保證會有下一次的會談；而下一次不需要由辜先生本人來談不可，但希望和平的努力保證成為善意不斷累積互信的工作，才能促成和平。

鄭麗文表示，兩岸在經濟、在人民的教育水準、在各項的水平上面，都在地球上名列前茅、數一數二。希望能夠攜手共同合作。

她衷心希望，如果可能的話，她帶給所有台灣親朋好友的禮物就是「和平」。因為和平可以讓一切成為可能，可以讓大家所想發生的一切都能夠發生。

國民黨 鄭麗文

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