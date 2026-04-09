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鄭習會將登場 鄭麗文東大廳會面習近平

特派記者廖士鋒鄭媁王小萌／即時報導
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國民黨主席鄭麗文（左）上午預期在北京和中共總書記習近平（右）會面。(聯合報資料照...
國民黨主席鄭麗文（左）上午預期在北京和中共總書記習近平（右）會面。(聯合報資料照片、路透)

外界矚目的「鄭習會」今(10)上午11時正式登場。國民黨主席鄭麗文今與中共總書記習近平在北京人民大會堂東大廳會面，這是兩黨領導人相隔十年後再度會面。台外交部政務次長陳明祺表示，希望鄭麗文能傳達台灣的主流民意，而非黨派或個人訴求。

國民黨主席鄭麗文率團訪陸展開「2026和平之旅」進入重頭戲。鄭習碰面後預計先發表開場談話，隨後舉行閉門會談。鄭習會後，鄭麗文預計下午2時許在中國大飯店舉行記者會。

鄭麗文昨在上海洋山港參訪時比喻，「天空飛的應該是鳥，不是飛彈；海裡游的應該是魚，不是軍艦。」她也向台商強調要和平興台，兩岸敵對狀態一定要結束，用善意代替對抗，用對話取代對立。

陳明祺表示，希望鄭麗文此次與習近平能夠準確傳達台灣人民的主流民意：一、必須基於一項事實，也就是中華民國跟中華人民共和國互不隸屬；二、要堅持台灣的未來必須由台灣人民透過民主方式決定；三、訴求中國立即停止軍艦擾台。這三點必須要準確的傳達給習近平，才會給世界一個清楚的訊號，表達台灣的主流民意，而非黨派或個人的訴求。

至於是否擔心鄭習會影響軍購條例，陳明祺說，強化台灣的國防安全是政府一直在追求的目標，也希望後面自我強化國防的努力，不會因為這些政治的原因受到干擾，畢竟只有透過實力才能維持和平。

中華民國 國民黨 中共

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