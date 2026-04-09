鄭習會將登場 鄭麗文東大廳會面習近平

國民黨主席鄭麗文（左）上午預期在北京和中共總書記習近平（右）會面。(聯合報資料照片、路透)

外界矚目的「鄭習會」今(10)上午11時正式登場。國民黨 主席鄭麗文今與中共 總書記習近平在北京人民大會堂東大廳會面，這是兩黨領導人相隔十年後再度會面。台外交部政務次長陳明祺表示，希望鄭麗文能傳達台灣的主流民意，而非黨派或個人訴求。

國民黨主席鄭麗文率團訪陸展開「2026和平之旅」進入重頭戲。鄭習碰面後預計先發表開場談話，隨後舉行閉門會談。鄭習會後，鄭麗文預計下午2時許在中國大飯店舉行記者會。

鄭麗文昨在上海洋山港參訪時比喻，「天空飛的應該是鳥，不是飛彈；海裡游的應該是魚，不是軍艦。」她也向台商強調要和平興台，兩岸敵對狀態一定要結束，用善意代替對抗，用對話取代對立。

陳明祺表示，希望鄭麗文此次與習近平能夠準確傳達台灣人民的主流民意：一、必須基於一項事實，也就是中華民國 跟中華人民共和國互不隸屬；二、要堅持台灣的未來必須由台灣人民透過民主方式決定；三、訴求中國立即停止軍艦擾台。這三點必須要準確的傳達給習近平，才會給世界一個清楚的訊號，表達台灣的主流民意，而非黨派或個人的訴求。

至於是否擔心鄭習會影響軍購條例，陳明祺說，強化台灣的國防安全是政府一直在追求的目標，也希望後面自我強化國防的努力，不會因為這些政治的原因受到干擾，畢竟只有透過實力才能維持和平。