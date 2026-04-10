由盛轉衰…台資百貨西進、戰線收縮 市場反應比不上大陸

電商興起、經濟復甦不如預期等因素，導致台資百貨在中國大陸的經營每況愈下；圖為北京民眾在當地商場購物。(中新社)

遠東集團旗下的重慶遠東城將於4月底結束營業，作為遠東在中國大陸唯一的商場、且僅開業兩年，停業消息引發關注。遠東SOGO強調不會放棄大陸市場，但從仍在堅持的新光三越可以看出台資百貨業在當地經營不易，過去台灣百貨業在大陸大放異彩，但大陸市場變化太快，短短10多年就從輝煌到沒落。

台資百貨業布局大陸最早可回推到20世紀末，太平洋百貨在1990年代跨足大陸，插旗上海、成都；遠東集團入主SOGO後，持續在大陸擴張版圖，全盛時期在北京、上海、天津、無錫、重慶、成都等一線、二線城市都有據點，也是SOGO重要的營收貢獻來源。

2007年新光三越在北京開出北京新光天地，由於地處北京市中心的精華地段，櫃位約900個、知名品牌匯聚，成為頂級百貨的代名詞。但在風光開幕四個月後，合資夥伴北京華聯企圖搶下經營權，當時負責北京營運的新光三越二代長子吳昕達一度被軟禁，消息震驚兩岸。

被迫退出經營後，經多年談判，新光三越的北京新光天地持股從五成降為兩成；2015年拿回「新光天地」商標使用權，北京新光天地改名北京SKP。

但新光三越堅持「哪裡跌倒，就從哪裡站起來」，2015年於蘇州金雞湖畔開出蘇州新光天地，採獨資經營，避免再發生類似糾紛。此外，新光三越陸續在重慶、成都布局，每個據點在台灣都有成為「店王」的條件，但在大陸經營相當辛苦，至今仍在虧損。

贏在起跑線 卻遭遇重重難關

台灣百貨業者起步早，又吸收不少日本經驗，因此在發展商場上有獨到之處，在大陸改革開放、消費市場成形後，對大陸吸引力極高。2010年後，大陸消費環境改變，遠東SOGO陸續處分經營狀況不佳的大陸據點，到2020年僅剩上海徐匯店，徐匯店約滿也不再續約。而冠德集團旗下的環球購物中心，也在2019年撤出天津；新光三越2024年處分重慶新光天地，由當初合作夥伴中渝物業接手經營。

資深百貨業主管觀察，大陸的電商從2010年左右快速發展，不少民眾認為網購便利又便宜，降低逛百貨商場、購物中心的頻率，對實體百貨商場產生第一波衝擊，導致台資或是大陸百貨業者虧損加劇。

隨著實體經濟與虛擬經濟進入相互適應、融合的階段，仍在摸索平衡點，但2020年疫情爆發，成為第二波衝擊，經濟活動經過一段時間的停滯，疫情後原本預期的爆發性復甦並未發生，且速度比預期慢，衝擊內需市場。

此外，開百貨商場屬於重資產投資，台資百貨對市場的反應速度比不上大陸本土業者，因此在大幅虧損後紛紛退出大陸市場，目前僅存的新光三越蘇州、成都店營運雖有改善，但離轉虧為盈還有距離。

這名主管說，商場能否吸引民眾去消費有兩個關鍵，一是商場、商品要比電商有吸引力，二是民眾要有消費力，這對現在競爭激烈、經濟欲振乏力的大陸市場來說都是難題，未來如果遠東集團沒有重返大陸市場，或新光三越又關店，都不會是令人意外的消息。