訪洋山港 鄭麗文：天空飛的該是鳥不是飛彈 海裡游的應是魚不是軍艦

國民黨主席鄭麗文（右二）9日上午參訪洋山港。（記者廖士鋒／攝影）

國民黨 主席鄭麗文 9日上午在上海市洋山港參訪，她提及上海從鴉片戰爭以來的歷史發展，指出和平是有力量的，是最有力量的。只要給和平足夠的時間，一切都有可能。她並強調，兩岸在經濟、在人民的教育水準、在各項的水平上面，都在地球上名列前茅、數一數二。希望能夠攜手共同合作。鄭麗文也引魯迅詩句，喊話：一起走這條和平之路吧。

另外，鄭麗文也感性比喻，「天空飛的應該是鳥，不是飛彈；海裡游的應該是魚，不是軍艦。」

洋山港是上海乃至於全中國大陸極為重要的大型深水港。其建設背景可追溯至國父孫中山先生《建國方略》中「實業計畫」裡面的「東方大港」。

鄭麗文參訪後發表談話指，雖然在上海停留的時間並不長，但是依舊透過上海訴說了太多太多的故事。昨天晚上回到旅館比較晚，包括下榻的飯店（瑞金賓館），曾經是我們總裁蔣中正先生跟夫人宋美齡舉辦私人訂婚宴的地方；同樣一個地方，毛主席也曾下榻過。

她圍繞黃浦江與上海，指出在上海水道縱橫、海納百川、人文薈萃，長出來這麼一個繁花一般的大都會，萬紫千紅、千嬌百媚，真的令人目不暇給。然而，時間長河奔流不息。在同樣那個地方，1842年的鴉片戰爭，就在那裡是英國人攻進來的地方；1937年淞滬會戰，國民政府在那邊英勇抵抗，跟日軍整整打了三個月，死傷慘烈。後來在國共內戰犧牲了數百萬的性命之後，1949年又成了一個生離死別的港口。

她說，「許多我們非常熟悉的長輩，都是在那裡搭船離開，當時想必他們都最後一眼望向故土，想記下故鄉最後的模樣，果然他們很多人最後都來不及回來」。鄭嘆道，那些曾經活在歷史不幸的時刻裡、在他們倒下的時候只看到了烽火和斷垣殘壁的人們，他們會知道、又敢相信就在短短的幾十年之後，黃浦江岸竟然可以如此的璀璨耀眼嗎？

她強調，「所以和平是有力量的，是最有力量的。只要給和平足夠的時間，一切都有可能。」

她並說自己昨天想起了一次世界大戰非常有名的詩作《在法蘭德斯戰場》（In Flanders Fields）。「因為我自己曾經去過那個地方，當時是如此的寧靜安詳，法蘭德斯的戰場安詳得令人心碎。所以那首詩讓亡者說話，詩裡頭說道：「就在幾天前，我們跟你們一樣活著，一樣看著日升，看著日落，一樣愛人也被愛著；但現在我們卻躺在法蘭德斯這片田野上。所以活著的人們，如果你們背棄了我們這些死者，我們必不得安眠。」（If ye break faith with us who die, we shall not sleep.）

她重申，和平來得及給先人，也來得及給今天的人，並再度提到辜汪會談。曾經有人告訴自己，辜先生（辜振甫）跟他的家人說，比達到「九二共識」更重要的工作，是未來一定要讓每一次的和平、每一次的會談不會是最後一次，都要保證會有下一次的會談；而下一次不需要由辜先生本人來談不可，但希望和平的努力保證成為每一根和善意不斷累積互信的工作，才能促成和平。

鄭麗文說，自己深信如此，也為此而來。從現在開始走出一條和平之路。未來我相信自然會更厲害，比我更聰明、比我更優秀的人會加入。昨天在上海，我們也有路過曾經生活在多倫路一帶的魯迅先生故居。魯迅先生曾經說過：「其實世上本來沒有路，走的人多了，也便成了路」。

鄭麗文強調，「大先生說的這個話大家都聽過，所以現在就讓我們一起開始走這條路，走這條和平之路吧。」

她提到，兩岸在經濟、在人民的教育水準、在各項的水平上面，都在地球上名列前茅、數一數二。我希望我們能夠攜手共同合作。並透露，「出發之前，台灣非常多的朋友，包括媒體還有我的親朋好友，看到我都說：『此行你到大陸，會帶什麼禮物回來給我們？』麗文衷心希望，如果可能的話，我帶給所有台灣親朋好友的禮物就是『和平』。因為和平可以讓一切成為可能，可以讓大家所想發生的一切都能夠發生。」

她還指出，台灣的服務業、台灣的傳統製造業面臨非常嚴重的瓶頸，以及台商的未來發展，還有新的經濟升級轉型，如何跟科技結合、「海綿城市」等內容，包含李鴻源有參與上海相關工程。她表示，這也說明了兩岸和解、對話、交流、合作，在最不可能的地方都可能開出最美麗的花朵。「所以大家的想像力、創造力、專業、熱情是不可限量的，不要讓無謂的矛盾歧異限制了我們可能的腳步、可能的發展」。

最後她指，兩岸一定會擔負起在整個區域創造和平、維持穩定，讓所有的人們都可以追尋、實現夢想的美好地方。