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鄭麗文提孫中山 以台灣史連結兩岸 稱中山陵392階藏意義

記者 陳洛薇鄭媁廖士鋒
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國民黨主席鄭麗文（前右）8日晚間與中共中央台辦主任宋濤（前中）夜遊黃浦江，整天行...
國民黨主席鄭麗文（前右）8日晚間與中共中央台辦主任宋濤（前中）夜遊黃浦江，整天行程滿檔。（記者鄭媁／攝影）

暌違21年重回中山陵，國民黨主席鄭麗文哽咽落淚，既感傷兩岸因日本帝國主義砍劈留下的傷口未癒，更緣於她與孫中山之間的緣分，思及國父畢生革命未竟之志，對照當前兩岸局勢，感觸良多。

鄭麗文與孫中山的緣分，從出生那一刻便已寫下，兩人生日同為11月12日，她的名字也是軍人父親鄭清輝以孫中山本名「文」命名。

鄭麗文在博愛廣場發表18分鐘談話，全程幾乎照稿宣讀，以示慎重。下午訪團轉往上海參訪濱江工業區時，面對媒體詢問講稿是否親自撰寫，鄭麗文點頭表示：「對，每個字都是我寫的。」

據了解，此次演說文稿由鄭麗文主導撰寫，並有副主席張榮恭、蕭旭岑及黨內人士參與討論，整體論述不同於過去黨主席慣見的表述方式，而是援引綠營亦推崇的台灣知識分子觀點，以台灣歷史為主軸鋪陳，進一步連結兩岸關係，呈現較為新穎的敘事框架。

鄭麗文談話有三大亮點。首先是抨擊日本帝國主義對台灣的壓制與侵略。她指出，孫中山逝世後，台灣人在日本人的箝制和打壓之下，仍舊盛況空前地舉辦了各項追悼會，但是弔歌跟弔詞都遭到了日本當局的禁止和檢查。

其次，鄭麗文提到，孫中山「創立了亞洲第一個民主共和國中華民國」，還指出2005年連戰成為「1949年之後第一個返回南京首都的國民黨主席」，且謁陵時的祭文也高聲誦讀「民國115年4月8日」，顯見備受關注的國號並沒有「被消失」。

最後值得注意的是「三九二」這一數字的意涵。鄭麗文表示，踏上了392階的台階，看到了象徵三民主義的三大平台、五權憲法的五小平台，392階，「讓兩岸可以開始和解交流對話的九二共識」。鄭麗文的詮釋，不僅使用了當時全國有3億9200萬同胞的見解，更融入了兩岸論述，頗具巧思。

過往國民黨政要或國民黨執政時期的政府官員，包含連戰、吳伯雄、王郁琦、洪秀柱、馬英九都曾公開在中山陵提及「中華民國」。至此，鄭麗文並未如先前綠營預期，而是國號、首都都提了。

自詡民主自由體制的信仰者，鄭麗文曾上街頭抗議要求廢除刑法100條，也懷抱改革理想加入民進黨，更因連戰推動兩岸和平理念加入國民黨，鄭麗文8日在中山陵的談話，延續今年她紀念孫中山逝世101周年的主張，她堅信，國共和解、兩岸和平才是真正的轉型正義，兩岸和解是國民黨必須走的大路，更是無可迴避的歷史責任。

馬英九 日本 國民黨

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