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拜謁中山陵提「民國」鄭麗文：共創和平 寶島神州

特派記者廖士鋒鄭媁／上海8日電
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國民黨主席鄭麗文上午前往中山陵謁陵，鄭麗文在現場發表談話時一度哽咽。(本報記者／...
國民黨主席鄭麗文上午前往中山陵謁陵，鄭麗文在現場發表談話時一度哽咽。(本報記者／攝影)

國民黨主席鄭麗文率團訪問中國大陸，今日上午在中山陵謁陵。鄭麗文此次謁陵，未如過去幾次國民黨主席題字留下墨寶，不過仍率全體團員向國父陵寢宣讀祭文，並獻花致意。祭文中，使用「民國」紀元，強調鄭麗文在民國115年4月8日致祭於總理之靈，文末更強調「共創和平，寶島神州」。

這次祭文由國民黨發言人江怡臻宣讀，全文如下：

中山陵祭文

維民國一百一十五年四月八日，中國國民黨主席鄭麗文，代表全體黨員，謹以鮮花致祭於總理之靈曰：

洪惟總理，中山先生；目睹蒼生苦疾，籲民警醒；奔走革命不息，懷憂忡忡；結集群力，興中同盟；屢挫不靡，武昌建功；共和國體，帝制告終。

中華恢復，民國創立；列強猶傷肱股，鯨吞漁利；割據仍患心腹，蠶食弄弊；民族欲佇，傾扶弱濟；民權欲樹，政統憲立；民生欲富，業實盡益。

先生晏駕，黨人承訓；行主義謀自洽，突破嚴峻；循學說勤擘劃，努力前進；古知今察，彌久永雋；富邦興家，韜光玉韞；屹立東亞，率土同慶。

吾黨諸卿，團結一同；逢亂局世變競，慎微不苟；遇百六辰誕慶，致奠千秋；共躋紫金，稱觴緬憧；戮力辛勤，為民作舟；共創和平，寶島神州。

伏祈靈鑒

國民黨 鄭麗文

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