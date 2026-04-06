鄭麗文將訪陸 賴清德：向威權低頭換不來真和平

國民黨 主席鄭麗文7日啟程訪問中國大陸，「鄭習會」將登場。賴清德總統5日出席活動時意有所指表示，有人認為，只要與威權者握手、交流、妥協、放棄主權，就能換來和平，「但歷史早已告訴我們，真正的和平，從來不是靠著向威權低頭或妥協換來的」。

賴清德5日出席義光教會具轉型正義意涵場址標示牌揭牌儀式致詞時提及，1996年台灣人要選出屬於自己的總統，當時有人警告，總統直選是對中國的挑釁，可能引發台海戰爭，但台灣人沒有退縮，而是懷抱決心，投下寶貴的選票，「勇敢的台灣人，面對威權統治、面對境外極權勢力，始終沒有屈服」。

賴清德說，雖然台灣已走出威權體制，但境外敵對勢力仍透過認知作戰，企圖扭曲台灣的歷史、混淆敵我界線，並以各種方式滲透台灣，想要利用我們內部的分歧，製造對立與混亂，削弱台灣人民對民主自由的信念；現在又有人說，只要向威權妥協，就可以不用強化國防，把台灣提升國防、強化自我防衛，視為對威權者的挑釁。

賴清德表示，面對這樣的挑戰，最好的防禦，就是清楚的歷史、共同的記憶；歷史的真相愈明白，就愈不容易被操弄；共同的記憶愈清楚，就愈不容易被分化；團結的心愈堅定，國家就愈安全。

民進黨 中國部表示，「習鄭會」由對岸全面主導，令人高度質疑，中共 是要藉此來對國民黨下指導棋，繼續阻擋台灣軍購、掏空國防、分化台美關係。