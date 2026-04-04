連勝文憶連戰破冰之旅 籲鄭麗文訪中應謹言慎行以求勝選

2005年時任中國國民黨主席連戰（左）的「破冰之旅」，與時任中共總書記胡錦濤在人民大會堂的世紀一握，被陸媒稱為「國共第三次會談」。（本報系資料照片）

國民黨 主席鄭麗文 將啟程訪陸，前副主席連勝文 4日分享其父親、時任國民黨主席連戰2005年，前往中國大陸進行破冰之旅的重要經驗。他說，如何發言，如何能抓住一條中間平衡的線，以順利地傳達兩岸和平發展，互助交流的理念，同時堅持兩岸雙贏的路線，這就是一個非常困難但又必須克服的挑戰；他衷心期盼，即將舉行的兩黨高層會面，緩和兩岸現今緊張局勢，帶動兩岸更多良性的互動，並為國民黨爭取更多台灣民意的認同。

連勝文說，最近國民黨內有許多人提到2005年，連戰去大陸的破冰之旅以及連胡會，而作為這一段歷史的參與見證者，在20年後若有人問他，連戰所進行的和平之旅，對日後他參與兩岸交流工作最重要的身教為何？就是連戰在過程中所展現的謹言慎行、凡事謀定而後動，以及面對龐大壓力時的沈著。

連勝文說，連戰的和平之旅，事前低調籌畫數個月，沒有對外界多言，甚至連家人都不知道。期間雙方幕僚就諸多細節反覆磋商，在堅持各自的原則當中，審慎規畫彼此都能接受的互動模式，待所有細節都確定後，還請當時的國民黨副主席江丙坤先行探路，之後才對外宣布進行破冰之旅。

連勝文表示，在出發前連戰一直叮嚀，絕不可擅自對外發言，同時減少與媒體不必要的閒聊，以免言多必失、橫生枝節。若遇到任何媒體的詢問，一律交由發言人回答；連戰在過程中，審慎思考每一個場合所要講的每一句話，幾乎沒有即興式的發言，以避免被當時的台灣當權者做為把柄，用來抹紅、打擊國民黨；同時由於兩岸相隔60多年，在不了解大陸的社會實況下，連戰也告誡，不應針對大陸發表沒有任何事實根據的評論，以免造成誤解甚至凸顯自己的無知。

連勝文說，在他擔任國民黨副主席任內，必須代表黨參與兩岸交流事務時，連戰提醒，說話一定要謹慎，在開口講話前，先想清楚再說，不要急著回答（或回嗆）；在他過去幾年參加的每一場兩岸交流活動，所發表的每一次公開演講，與包含大陸及台灣媒體的每一次相關訪談，出發前都要與工作同仁反覆推敲，而到大陸後，更時常需要因許多兩岸間突發的狀況，而調整自己的演講內容，以及面對媒體訪問時的回覆，還要時常模擬各種提問，因此常常晚上在旅館都得忙到半夜2時，然後早上6時再起床準備參加活動。

連勝文表示，現在兩岸的情況遠比2005年更加嚴峻，互信被破壞殆盡，敵意螺旋卻不斷上升，距離兵凶戰危只有一步之隔，同時地緣政治緊張狀態不斷升級，影響所及，兩岸民間特別是社群媒體上，也出現了許多不理性甚至充滿惡意的言論。

連勝文指出，因此如何發言，如何能抓住一條中間平衡的線，以順利地傳達兩岸和平發展，互助交流的理念，同時堅持兩岸雙贏的路線，這就是一個非常困難但又必須克服的挑戰；20年後，鄭麗文當年作為連戰和平之旅的發言人，如今已身為國民黨主席，隨著身分的不同，責任也愈來愈重，在應對進退之間，應會有更多審慎的思考；他衷心期盼，即將舉行的兩黨高層會面，不僅能緩和兩岸現今緊張局勢，同時亦能帶動兩岸更多良性的互動，而更重要的是，希望能以穩健的作法，為國民黨爭取更多台灣民意的認同。

連勝文說，「勝選」才是國民黨現在最重要的目標與工作；也唯有勝選，才能真正推動、並實現許多有利於兩岸民眾未來生存發展的重要政見，否則現今許多善意的宣示，在台灣當權者刻意的抵制下，往往只變成空談。也唯有勝選，才能真正做到「避戰保台」，確保台海和平，保護我下一代不受戰火的荼毒。

連勝文總結，「我們不能只在同溫層的小範圍內自high，必須透過勝選來實踐國民黨的理想與責任，這樣對得起起過去幾十年來為兩岸和平雙贏而努力貢獻的所有前輩，也才能面對這麼多年來始終堅定支持國民黨的所有台灣民眾！」

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