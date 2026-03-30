學者看鄭習會：有助兩岸局勢紓緩是好事 北京從各方面來說都「不虧」

國民黨主席鄭麗文表示，對於中共總書記習近平歡迎並邀請率團前往大陸訪問，她表示感謝、欣然接受。（記者胡經周／攝影）

國共兩黨「鄭習會」拍板，政大國關中心兼任研究員嚴震生表示，這有助於兩岸局勢紓緩，是好事；旅美教授翁履中則認為，北京重點在於向國際傳遞訊號，包含台灣人不支持台獨、台灣人要談判，也可能讓台灣民眾感到和平統一有望，因此北京從各方面來說都是「不虧的」。

嚴震生認為，國民黨 現在在野，以黨對黨方式會面，就沒有矮化問題，不會碰到前總統馬英九「馬習會」時被炒作不用「總統」身分與會；而鄭習在此時間點會面，搶在「川習會」前，也可以讓習近平 在與美國總統川普討論台灣問題前有個底。

嚴震生認為，習近平曾講過「寄希望於台灣人民」，從去年大罷免結果來看，若再加上2026國民黨至少維持平盤，中共會認為也許可以等到2028下架民進黨，那在軍事上或對川普的強硬立場上，都不需要太明確表態，也無需更進一步動武，所以鄭麗文 此行對兩岸局勢可以有所舒緩，這是好事。

翁履中分析，如果鄭代表主流民意，那鄭習會當然就對台灣傳遞和平的訊號；如果北京判斷鄭並非代表主流民意，那北京目標就是直指「川習會」或對國際傳遞訊號「其實台灣內部很多人不支持台獨」，這樣來看，鄭習會反而給了北京操作的空間。他也指出，美國當地也在第一時間接受到「鄭習會」的消息，他們就會認為，國民黨就是預期中比較親中的政黨。

翁履中研判，北京對於鄭麗文背後代表的民意，以及台灣目前整體民意應該非常清楚，但北京現在已經不管台灣是哪黨執政，重點不在台灣，重點在見了鄭麗文後可以向世界傳遞什麼訊號，包含硬的要求國際配合「1中政策」，軟的則是告訴國際：「要尊重台灣民主，台灣都要跟我們談了，你們還要強求什麼？」

翁履中分析，若鄭習會後鄭麗文聲望往上抬，那可能進一步出現鄭麗文可以選2028的呼聲，這對北京來說也不是壞事；若鄭習會後，呈現民眾對和平統一有望，那也是好的；另外，對國際又能傳遞其實台灣希望談判，這也是好的；北京這場鄭習會從各種角度，都是不虧的。