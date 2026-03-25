美國計畫與盟友共同發展核能 官員：與台合作也符政策

美國國務院負責軍控和國際安全的副國務卿迪南諾。（記者陳熙文／攝影）

美國國務院負責軍控和國際安全的副國務卿迪南諾（Thomas G. DiNanno）日前指出，美國已經準備好與其他國家合作發展民用核能，他25日表示，他認為美國與台灣的合作也符合這項政策。

迪南諾25日出席聯邦眾議院外交委員會聽證會，聯邦眾議員 歐謝夫斯基（Johnny Olszewski）提到他去年訪台時，發現可靠能源對台灣安全、經濟穩定的重要性，指台灣進口逾95%的能源，且庫存也有限；歐謝夫斯基指出，這代表中國在開火前就可以藉此威脅台灣的韌性。

歐謝夫斯基表示，中國可以利用海上民兵來威脅、封鎖台灣，以台灣的能源依賴性作為籌碼。

歐謝夫斯基表示，雖然台灣去年除役最後一座運轉的核能發電廠，但台灣花費數十年發展先進民用核能的專業，並認為現在值得台灣重新探討現代核能技術，搭配其他能源來強化台灣的能源韌性。

歐謝夫斯基並指出，他與眾議員哈里根（Pat Harrigan）、眾議員勞樂（Mike Lawler）日前一同提出「台灣能源安全和反封鎖法」（Taiwan Energy and Anti-Embargo Act of 2026），盼此舉與迪南諾在巴黎提出美國準備好在先進核能上與盟友合作的方向符合。

迪南諾日前在巴黎的一場核能會議上提到美國已經準備好與其他國家合作發展民用核能，以滿足全球的能源需求的成長。

對此，迪南諾說，美國總統川普的能源主導的戰略是全球性的，並認為台美的互動是符合美國的政策。