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美最新評估「中國未計畫2027攻台」國台辦回應了

記者陳宥菘／即時報導
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美國國家情報總監辦公室（ODNI）最新報告指出，中國現階段沒有計畫在2027年入侵台灣，大陸國台辦發言人朱鳳蓮25日回應稱，大陸願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但「決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」。（取材自人民網）
美國國家情報總監辦公室（ODNI）最新報告指出，中國現階段沒有計畫在2027年入侵台灣，大陸國台辦發言人朱鳳蓮25日回應稱，大陸願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但「決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」。（取材自人民網）

美國國家情報總監辦公室（ODNI）最新報告指出，中國現階段沒有計畫在2027年入侵台灣，引發熱議。大陸國台辦25日回應稱，大陸願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但不允許國家主權和領土完整遭到破壞，「決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」，並強調有能力挫敗任何形式的台獨分裂圖謀。

美國國家情報總監辦公室18日發布「2026美國情報社群年度威脅評估」報告，內容提到，中國現階段未計畫在2027年入侵台灣，也傾向透過非武力方式實現統一，但也強調共軍持續制定軍事計畫及發展軍事能力，且中國已公開表示，統一台灣是在2049年實現民族復興的必要條件。

據人民網報導，大陸國台辦發言人朱鳳蓮25日在例行記者會上回應稱，「台灣是中國的台灣，解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外來干涉」。美方應該恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，在台灣問題上謹言慎行。

朱鳳蓮接著說，「和平統一、一國兩制」是大陸解決台灣問題的基本方針，解決台灣問題、完成祖國統一是中華民族偉大復興的必然要求。「我們願意為和平統一創造廣闊空間，以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不允許國家主權和領土完整遭到破壞，絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。」

朱鳳蓮表示，當前，台海形勢複雜嚴峻的根源是民進黨當局勾連外部勢力不斷進行謀獨挑釁。對此，我們決不容忍、決不姑息，有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力，挫敗任何形式的台獨分裂圖謀，維護國家主權和領土完整，堅定不移推進祖國統一大業。

另，日本首相高市早苗日前與美國總統川普在白宮會面，雙方承諾維護台海的和平與穩定、反對任何片面改變現狀的企圖，包括以武力或脅迫的方式，而賴政府對此表達感謝。

朱鳳蓮回應指，當前台海和平穩定的最大威脅，是賴清德當局頑固堅持台獨分裂立場，勾連外部勢力進行謀獨挑釁。「我們堅決反對有關國家就台灣問題說三道四，干涉中國內政」。民進黨當局妄圖依靠外部勢力分裂國家，注定失敗。

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