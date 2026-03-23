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魏哲家稱中國機器人「跳來跳去沒用」 微博罵翻

記者張鈺琪／即時報導
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台積電董事長魏哲家出席亞洲大學25周年校慶演講，談及機器人發展時直言，「中國機器人跳來跳去，沒用，好看頭而已」。（記者趙容萱／攝影）
台積電董事長魏哲家出席亞洲大學25周年校慶演講，談及機器人發展時直言，「中國機器人跳來跳去，沒用，好看頭而已」。（記者趙容萱／攝影）

台積電董事長魏哲家21日出席亞洲大學25周年校慶演講，談及當前火熱的機器人產業時直言，「中國機器人跳來跳去，沒用，好看頭而已」等論點，傳到中國大陸後在微博引發大陸網友不滿與熱議，討論聲浪迅速升溫。

魏哲家強調，關鍵在於機器人「大腦」是否能有效運作，而背後核心正是半導體技術。他並指出，目前機器人所需晶片約有95%由台積電生產。

魏哲家並指出，台積電等半導體產業的技術，使機器人能夠感知光線與環境，透過大量感測器蒐集資訊，再傳遞至「大腦」進行運算與決策，「大腦裡面有我們教它的知識」，機器人才得以完成各類服務。他強調，外界若僅從動作表現判斷機器人能力，容易忽略其背後高度依賴的運算與晶片技術。

他進一步表示，真正具備實用價值的機器人，需要大量感測器與數據支撐，讓系統能夠穩定運作並提供服務，而這些「大腦」運算所依賴的晶片，「95%是台積電在做」。

不過，魏哲家相關發言在微博引發強烈反應，不少大陸網友留言批評，「就算中國機器人只是跳來跳去，現在在世界也是遙遙領先，其他國家想做也做不到」、「讓你美國爸爸的機器人出來走兩步」、「如果美、日的機器人像中國的那樣會跳來跳去，你猜他會怎麼說」、「當科技評價沾染政治，有沒有用已經不是重點」，亦有人質疑相關評論帶有立場偏見。

魏哲家的發言從技術層面切入，強調感測整合與半導體運算才是機器人產業的實質核心。然而，以「沒用、好看頭而已」形容當前大陸機器人的發展，雖可能源於對技術深度的嚴格定義，卻也容易在兩岸政治敏感的語境下被解讀為輕視，使原本屬於產業層面的討論，延伸為輿論與立場之爭。

台積電董事長魏哲家相關言論在微博流傳後，引發中國大陸網友不滿與熱議。（取材自微博...
台積電董事長魏哲家相關言論在微博流傳後，引發中國大陸網友不滿與熱議。（取材自微博）

台積電 魏哲家

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