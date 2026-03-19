盧秀燕訪美國國會…議員提盼速審軍購 盧：把意見傳回國內

台中市長盧秀燕18日拜訪美國國會，盧秀燕表示，在面對面交流之後，台美對彼此在軍購議題上的想法有更多的理解，她也會把美方對國防特別預算的意見適當地傳回國內。(記者陳熙文／攝影)

台中市長盧秀燕18日拜訪美國國會，盧秀燕表示，在面對面交流之後，台美對彼此在軍購議題上的想法有更多的理解，她也會把美方對國防特別預算的意見適當地傳回國內；據悉，美方議員除了說明美國的綜合考量，也表達希望台灣盡速通過國防特別預算。

盧秀燕日前率台中市府訪問團出發訪問美，18日傍晚結束華府訪問行程，搭機前往西雅圖 ；盧秀燕18日上午赴美國國會拜訪美國聯邦眾議院「國會台灣連線」（Congressional Taiwan Caucus）共同主席巴拉特（Mario Diaz-Balart）等多位美國議員，針對台美議題做交流。

盧秀燕18日受訪時表示，希望透過面對面交流，不但增加彼此情誼，也針對台美共同關心的議題，包括國家安全、亞太區域和平和關稅等題目交換意見。

針對軍購議題，盧秀燕指出，事關台美之間的共同利益，也就是亞太區域的共同安全和美國和中華民國兩國的國家安全；盧秀燕表示，台美都在太平洋上，所以太平洋的區域安全就是台美共同關心的。

盧秀燕表示，由於得以面對面交流，雙方所能傳遞的訊息就更加真實和正確，不但台方更了解美國的想法，美方也了解到台灣國內的程序和態度，不受錯誤訊息誤導；盧秀燕稱雙方討論的成果非常有建設性。

對於，美方傳遞了什麼訊息，盧秀燕沒有具體說明內容，但被媒體問到是否會把美方的意見帶回給國民黨中央和黨團，盧秀燕回答說，她會適當地傳達給國內。

據了解，美方針對國民黨是否支持國防特別預算，以及國民黨主席鄭麗文 是否把特別預算當作與中國國家主席習近平 見面的籌碼等疑慮向盧秀燕詢問，盧秀燕也在交流中做出澄清；盧秀燕也向美方說明立法院審查的現況，解釋朝野有不同特別預算版本的原因。

美方則說明對國防特別預算的綜合考量，不但涉及到台海安全，也牽涉到美中關係之間的互動和角力，並表達出希望台灣盡速通過國防特別預算。

盧秀燕指出，除了軍購議題，她也與很多美方人士討論到關稅，期盼未來稅率能夠再降低一點，同時希望政策能盡快塵埃落定，消除不確定性。

有媒體則問盧秀燕說，是否會希望在卸任台中市長後競選總統，盧秀燕回答說，她還在市長任內，當初也許諾台中市民會做好做滿到最後一天，所以暫時不會去思考這些問題，就是把市長工作做好。

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