大屋頂下／紀念「內戰一百周年」？

十年前，我提出兩岸問題的解方應當「為人類文明建立典範／為中華民族創造救贖」之時，意在表達一種期待與憧憬。

但是，愈到晚近，我愈認為這不但是處理兩岸問題在道德文明上的應然戰略，也是難有其他替代選項的現實路徑。

現今所謂的「國共內戰」，若計自一九二七年始（其間一九三一年中共 在江西瑞金成立「中華蘇維埃共和國臨時中央政府」），距今已九十九年；若計自一九四五年至今，則也有八十一年了。

也就是說，明年兩岸就要「紀念」「內戰一百周年」了，難道「內戰」要再打下去。

一百年的內戰！也就是一世紀的內戰！

這是一個多麼可笑又愚昧的概念？

簡略而言，國共內戰的底蘊有二：①國共兩黨的政權爭奪。②「中國往何處去」的國家路線抉擇。

但是，一九四九年，內戰並未完全解決國共的政權爭奪。中共在大陸建立了中華人民共和國政府，中華民國政府則仍以中華民國憲法治理台灣。兩岸分治之局確立至今。

至於「中國往何處去」的問題。中共建政後的「前三十年」卻是盲人瞎馬，神州大陸搞成腥風血雨，甚至折騰到六○、七○年代的文化大革命已瀕於亡黨亡國的地步。相對而言，台灣也經歷了諸多內外難題，在戒嚴統治下磕碰滾爬，寫下一卷血淚滄桑。

也就是說，一九四九年的內戰，並未解決「政權分立」，也未回答「中國往何處去」的問題。

然而，大陸幸好有鄧小平。改革開放不但解大陸人民於倒懸，且使中國站上今日G2的地位。台灣則幸好有蔣經國 ，他的解嚴民主化與開放兩岸交流（以及培育了台積電等等），成為台灣今日賴以寄命的支柱。

今日的兩岸，早已非一九四九年的兩岸。本文的問題是：兩岸還要繼續「紀念國共內戰一百周年」嗎？

其實，多年來，兩岸皆有「結束內戰」的努力。例如一九七九年美國與中華人民共和國建交，中共在一月一日發表《告台灣同胞書》表示，當日起停止對金門等島嶼砲擊（一九五八年開打的八二三砲戰至此宣告停戰，居然在法理上打了二十一年！）。此後，兩岸即未見軍事衝突，「一國兩制／和平統一」成了中共對台政策的主旋律，「內戰」的口氣逐漸淡出。

相對而言，在蔣經國解嚴及開放兩岸交流的引領下，中華民國在一九九一年李登輝主政時廢止了「動員戡亂時期臨時條款」，此亦可視為「結束內戰」的宣示；同一年，李登輝頒行了《國家統一綱領》，這也不是「內戰」文獻，而在標舉以和平民主的內涵及程序來處理兩岸問題。

尤其，八○年代兩岸開放交流以後，年人員交流量曾屢逾九百萬人次，年貿易總量曾屢破二千億美元，且簽訂實施了廿三項相互承認政府治權的政經協議。這還要偏偏說成是「內戰」嗎？

這類「去內戰」的努力皆是值得繼續發展與推進的，尤其站在二○二六年今日的世局及兩岸情勢來看，更應有此覺悟：

①自「俄烏戰爭／日本變臉／伊朗變天」以來，兩岸應當覺悟，地緣政治的變數及風險巨大。中共尤其應當深自警惕，台灣是美西方給中共設的誘餌，如烏克蘭是美西方給俄羅斯設的誘餌。武統發動，台灣有事，就可能全世界有事，屆時美西方如何對應武統，一切皆如薛丁格的貓，打開了盒子才知道。

習近平說：「我不會上這個當！」他必須認真對待自己的這句話。

就習近平個人的歷史定位言，若以武統喋血台灣消滅了中華民族五千年來唯一的民主體制中華民國，他將如何面對中華民族？將如何面對人類文明？

尤其，如果台灣喋血日也就是中共吞食美西方誘餌之日。屆時，是非功罪恐怕就不是習近平自己能作主的。

武統必是國難，也是國恥。要繞開武統，就必須跳脫「內戰」思維。

②然而，從銅板的另一面來看，當前的世局可說也為中共重建並提升文明形象與世界角色提供了最珍貴的機遇期。

川普的「流氓主義」已是站在文明與歷史的對立面，中國大陸站在G2的地位上，與之對照，若能從「為中華民族創造救贖／為人類文明建立典範」的思考來處理兩岸及全球問題，這非但是可以站上引領人類文明與未來歷史的制高點上，也是因應地緣政治新局的最佳現實對策。欲臻此境，就應從跳脫內戰作起。

③對台灣而言，則已深陷地緣政治的糾纏挾持中，勢將把台灣推進「地獄景觀」，而淪為「美國代理人戰爭」的貓腳爪。跳脫「內戰」，始有可能將兩岸關係移至和平競合的軌道上。

④如前文所論，兩岸現今的發展表現（中國大陸成為G2及台灣深入篏進世局角色），皆應使兩岸愈來愈具有跳脫「內戰」的主觀與客觀條件。也就是說，在二十世紀四○年代，兩岸「內戰」或許不能避免；但時至今日廿一世紀二○年代，兩岸的道德思維與現實能力應當都足以用「繞過內戰」的路徑來處理兩岸問題。兩岸應當敬畏此一歷史恩典，勿再延續這場「百年內戰」。

當年的「淮海戰役」是「國共內戰」，但未來若發生勢必牽動世局的「台海戰役」還只是「國共內戰」而已嗎？

「台海戰役」將絕對不同於「淮海戰役」。

因此，兩岸解方應當從「國共內戰」的「軍事併吞」，轉移到「文明的競合及共構」，亦即「文明救贖」。

以上思維是相信，和平民主的兩岸正確解方，可以「為中華民族創造救贖／為人類文明建立典範」。兩者互為因果，相輔相成。意在化解兩岸僵局，豐富大屋頂中國的內涵，並反饋人類文明。

兩岸在道德憧憬上應當這樣做，在現實利害上必須這樣做，而且也應已有這樣做的能力。

如何使「國共內戰」轉入「文明救贖」？二○一二年胡錦濤在中共十八大總結對台工作報告指出，「雖然尚未統一，仍是一個中國」、「探討國家尚未統一特殊情況下的兩岸政治關係，作出合情合理的安排」。

「尚未統一／特殊政治關係／作出合情合理的安排」。可說就是應當從「國共內戰期」轉移至「兩岸文明競合共構期／兩岸和平發展期」。

一百年就是一世紀。期待兩岸在一世紀後揮手告別這一場百年內戰。