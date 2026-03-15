我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對

經典賽／衛冕軍落馬 日本5：8遭委內瑞拉淘汰 首度無緣4強

紐約僑界設宴歡迎 盧秀燕：兩岸釋善意互利互榮

記者戴慈慧／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
前紐約市議員顧雅明(右)向盧秀燕握手致意。（記者許振輝／攝影）
前紐約市議員顧雅明(右)向盧秀燕握手致意。（記者許振輝／攝影）

台中市長盧秀燕14日拜訪紐約僑團並舉辦媒體座談，說明此行三大任務，包括深化姐妹市交流、關懷僑胞，以及鞏固台美關係。她表示，面對國際局勢變化，台灣應「廣結善緣」，以中華民國的安全與發展為核心原則。談到兩岸關係，盧秀燕也呼籲，要和平發展及「互利互榮」，就必須釋出善意，不論在文章或軍事行動上，都要克制。

盧秀燕指出，美國是台中市姐妹市與友好城市最多的國家，此行希望加強城市層級交流，促進經貿與文化合作。同時，美國也是台灣僑胞分布最廣的國家之一，她此行亦安排與僑界會面，關心在美台灣人的發展情況。

她表示，台美關係長期穩固，但「朋友需要經營」，透過面對面交流，有助於深化彼此信任與合作基礎。

談及兩岸與國際關係，她表示，台灣應採取務實態度，在國際上「朋友愈多愈好」，不論與哪一方，都應持續建立良好關係，以確保國家安全與發展。

台中市長盧秀燕向現場僑團報告台中施政成果與此行目的。（記者許振輝／攝影）
台中市長盧秀燕向現場僑團報告台中施政成果與此行目的。（記者許振輝／攝影）

對於美國對台軍售與安全合作，她表示，美國是台灣長期的重要盟友，台灣對相關支持表示重視與感謝。她強調，所有政策應回到「中華民國的安全與發展」這一核心，審慎評估各項合作。

盧秀燕被視為國民黨參選2028年總統選舉的重要潛在人選。

她介紹台中在城市發展上的成果指出，台中具備完整產業基礎，包括半導體與精密機械產業，台積電與美光等企業布局，使台中成為全球科技產業的重要據點，也為人工智慧與智慧城市發展提供支撐。

對於近期區域情勢變化，她表示，若軍事緊張降溫，對區域穩定是正面訊號，呼籲各方以善意與克制促進和平發展。

紐約僑團14日在法拉盛舉行歡迎晚宴，由國民黨紐約長島分部常委孫運悌主持，紐約台北經濟文化辦事處處長李志強、紐約華僑文教服務中心主任王怡如、前紐約市議員顧雅明、前紐約州眾議員楊愛倫出席。孫運悌表示，盧秀燕此行率團訪美、行程橫跨多州，在繁忙之中仍關心海外僑胞，令人感佩。不少僑胞從新澤西、華府甚至洛杉磯專程前來參與，展現對台灣的支持與凝聚力，並強調「只要是為台灣好、為中華民國好的事情，僑界都會全力以赴」。

盧秀燕致詞時表示，感謝僑界長期對台灣的支持，並指出「沒有海外僑胞，就沒有今天的中華民國」，希望未來持續攜手促進台美關係發展。

台中市長盧秀燕向現場僑團報告台中施政成果與此行目的。（記者許振輝／攝影）
台中市長盧秀燕向現場僑團報告台中施政成果與此行目的。（記者許振輝／攝影）

世報陪您半世紀

中華民國 盧秀燕

上一則

卓榮泰買WBC票竟匯款中職 藍批走後門：私售每張可罰1.8萬

下一則

新聞評論╱光復鄉長求刑10年 中央官員應求刑幾年？

延伸閱讀

紐約僑界設宴歡迎 盧秀燕感謝僑界長期支持台灣

紐約僑界設宴歡迎 盧秀燕感謝僑界長期支持台灣
盧秀燕訪紐約談三大任務 強調廣結善緣、以台灣安全發展為核心

盧秀燕訪紐約談三大任務 強調廣結善緣、以台灣安全發展為核心
盧秀燕訪紐約中華公所 與僑界交流談僑胞重要性

盧秀燕訪紐約中華公所 與僑界交流談僑胞重要性
盧秀燕赴波士頓僑宴 強調領導人要解決國家內部衝突「團結真有力」

盧秀燕赴波士頓僑宴 強調領導人要解決國家內部衝突「團結真有力」

熱門新聞

圖為「獵豹」輪型戰車原型車，砲塔使用的105公厘砲。圖／本報系資料照

台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可

2026-03-07 15:11
先前中國在台灣周邊軍演，台方F-16戰機拍下解放軍殲十六戰機的畫面。(圖／台國防部提供)

解放軍機連續9天幾乎不出海 與美伊戰事有關？

2026-03-08 14:51
行政院長卓榮泰7日清晨搭乘華航編號B-18122的空中巴士A321neo客機，由空軍松指部飛往東京。圖為該飛機的資料照。（本報資料照片）

卓榮泰「私人行程」包機赴日看經典賽 不排除會日政要 費用誰埋單？

2026-03-07 21:47
澳洲來台交換生艾力克斯（穿西裝者）三度誤食老鼠藥險喪命，檢警查出同居女子楊錦屏下毒，台北地院今天傳喚艾力克斯出庭作證。記者王聖藜／攝影

在台遭女友餵老鼠藥險沒命 澳交換生認了「開放式關係」

2026-03-11 14:01
中國「兩會」在北京舉行。(新華社)

中國兩會訊號 台學者：北京不再掩飾經濟困境

2026-03-12 14:36
蔣萬安發文附「迷你便當照」引網友好奇。（取材自蔣萬安臉書）

中華隊「扣倒」捷克 蔣萬安發文附「迷你便當照」引網友猛提問

2026-03-07 18:06

超人氣

更多 >
一夜之間沒書讀了？南加大華人留學生夢碎 只因...

一夜之間沒書讀了？南加大華人留學生夢碎 只因...
伊朗：荷莫茲海峽可通行 美以及其盟邦除外

伊朗：荷莫茲海峽可通行 美以及其盟邦除外
兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈

兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈
市場恐懼所以該貪婪？此刻照巴菲特建議買股 恐掉落陷阱

市場恐懼所以該貪婪？此刻照巴菲特建議買股 恐掉落陷阱
伊朗戰爭為何讓白宮出糗、北京竊笑？ 學者指出川普錯誤

伊朗戰爭為何讓白宮出糗、北京竊笑？ 學者指出川普錯誤