紐約僑界設宴歡迎 盧秀燕：兩岸釋善意互利互榮

前紐約市議員顧雅明(右)向盧秀燕握手致意。（記者許振輝／攝影）

台中市長盧秀燕 14日拜訪紐約僑團並舉辦媒體座談，說明此行三大任務，包括深化姐妹市交流、關懷僑胞，以及鞏固台美關係。她表示，面對國際局勢變化，台灣應「廣結善緣」，以中華民國 的安全與發展為核心原則。談到兩岸關係，盧秀燕也呼籲，要和平發展及「互利互榮」，就必須釋出善意，不論在文章或軍事行動上，都要克制。

盧秀燕指出，美國是台中市姐妹市與友好城市最多的國家，此行希望加強城市層級交流，促進經貿與文化合作。同時，美國也是台灣僑胞分布最廣的國家之一，她此行亦安排與僑界會面，關心在美台灣人的發展情況。

她表示，台美關係長期穩固，但「朋友需要經營」，透過面對面交流，有助於深化彼此信任與合作基礎。

談及兩岸與國際關係，她表示，台灣應採取務實態度，在國際上「朋友愈多愈好」，不論與哪一方，都應持續建立良好關係，以確保國家安全與發展。

台中市長盧秀燕向現場僑團報告台中施政成果與此行目的。（記者許振輝／攝影）

對於美國對台軍售與安全合作，她表示，美國是台灣長期的重要盟友，台灣對相關支持表示重視與感謝。她強調，所有政策應回到「中華民國的安全與發展」這一核心，審慎評估各項合作。

盧秀燕被視為國民黨參選2028年總統選舉的重要潛在人選。

她介紹台中在城市發展上的成果指出，台中具備完整產業基礎，包括半導體與精密機械產業，台積電與美光等企業布局，使台中成為全球科技產業的重要據點，也為人工智慧與智慧城市發展提供支撐。

對於近期區域情勢變化，她表示，若軍事緊張降溫，對區域穩定是正面訊號，呼籲各方以善意與克制促進和平發展。

紐約僑團14日在法拉盛舉行歡迎晚宴，由國民黨紐約長島分部常委孫運悌主持，紐約台北經濟文化辦事處處長李志強、紐約華僑文教服務中心主任王怡如、前紐約市議員顧雅明、前紐約州眾議員楊愛倫出席。孫運悌表示，盧秀燕此行率團訪美、行程橫跨多州，在繁忙之中仍關心海外僑胞，令人感佩。不少僑胞從新澤西、華府甚至洛杉磯專程前來參與，展現對台灣的支持與凝聚力，並強調「只要是為台灣好、為中華民國好的事情，僑界都會全力以赴」。

盧秀燕致詞時表示，感謝僑界長期對台灣的支持，並指出「沒有海外僑胞，就沒有今天的中華民國」，希望未來持續攜手促進台美關係發展。