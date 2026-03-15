台灣在南美最後友邦 巴拉圭成美中角力戰場

巴拉圭是台灣在南美洲唯一邦交國，中國近年來積極拉攏，也成美中角力戰場。圖為台灣支助巴國興建的台巴工業大學。（路透）

去年底，巴拉圭反對派議員加萊亞諾(Leidy Galeano)訪問中國六個城市，行程全由北京全額招待。知情人士透露，訪問由中國駐巴西聖保羅總領事館邀請。

路透採訪了6名參與訪中團人士，包括3名議員和3名記者，並查閱他們的行程，發現過去一年來，中國對巴拉圭展開魅力攻勢顯著升溫。路透統計，自2023年底以來，至少有19名巴拉圭議員、5名記者和一名反對派角逐總統人選訪問中國，去年訪中潮大幅增加，並計畫在今年3月還有更多參訪。

巴拉圭總統潘尼亞(Santiago Pena）去年曾公開邀請中華民國總統賴清德訪問巴拉圭的消息，但後來因為過境美國行程未獲川普總統同意，以及台灣發生風災而取消。

潘尼亞的任期還剩兩年多，目前幾乎沒有動機改變長期穩定外交關係的台灣政策。此外，分析人士指出，前景並不明朗，權力鬥爭可能使執政的「紅黨」(Colorado)分裂，或迫使其與歷史上更傾向承認北京的反對派結盟。

巴拉圭主要出口產品是大豆和牛肉，但由於北京拒絕與承認台北的國家貿易，巴拉圭無法直接銷往中國。因此，貨物只能經由阿根廷 和巴西轉運。同時，中國商品正大量湧入巴拉圭，2025年巴拉圭進口額創紀錄超過60億美元。

路透報導，巴拉圭自由黨(Liberal)眾議員費斯肯(Billy Vaesken)曾在2024年底與兩名紅黨議員在中國待了15天。他表示，現在正倡導與北京建立更緊密的關係。

北京對巴拉圭的接觸隨處可見。巴拿馬、多明尼加、薩爾瓦多、尼加拉瓜以及最近的宏都拉斯，在中國持續的遊說和貿易、基礎建設承諾後，都轉而承認中國。

巴拉圭反對派議員托雷斯(Roya Torres)表示，中國官員在她去年10月的訪問，帶她參觀醫療中心和高鐵站，並暗示如果巴拉圭轉向承認北京，貿易和投資可能會更快。但如果巴拉圭維持與台北的關係，就有可能在尖端醫療設備和進入中國市場落後。

巴拉圭是內陸國，人口僅640萬，是台灣在南美洲最後一個友邦，也是台灣目前12個邦交國之一。

如果巴拉圭轉向，將使北京孤立台灣行動獲得象徵性勝利。此舉也顯示中國意圖鞏固在拉丁美洲的影響力，而川普總統決心成為拉美地區的超級強權。

路透指，巴拉圭民意可能也在轉變：麥楚(Metro)顧問最近民調顯示，愈來愈多人支持與中國建立關係。

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