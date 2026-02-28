美國延後對台軍售 藍委：坐實台灣淪交易籌碼的擔心

美國總統川普（左）和中國國家主席習近平2025年10月30日在南海金海國際機場舉行雙邊會晤後離開時交談。(路透)

外媒報導，為免美國總統川普 訪問中國大陸並會晤中國國家主席習近平出現變數，將延後一項對台軍售 。國民黨立院黨團書記長林沛祥今表示，期待美國持續依相關承諾，協助台灣強化自我防衛能力；國民黨立委王鴻薇表示川普看來非常節制，這使得在「川習會 」之前，坐實大家對於台灣會不會成為棋子或成為交易籌碼的擔心。

紐約時報27日報導，美方官員表示，為避免在川普計畫4月訪問北京前引發習近平不滿，川普政府已延後宣布一項價值數十億美元的對台軍售方案。

林沛祥說，國民黨一向尊重美國在整體外交與安全政策上的節奏與考量，也理解國際局勢複雜多變，各項決策皆需審慎評估。同時，我方也期待美國持續依相關承諾，協助台灣強化自我防衛能力，提升整體嚇阻力量。唯有穩健合作、持續強化防衛實力，才能確保台海和平穩定，這不僅符合區域安全利益，也符合國際社會的共同期待。

王鴻薇說，這在預料之中，川普為順利完成訪中之行並會晤習近平，目前看來非常節制。且在此之前，「川習通話」也觸及到對台軍售的問題。顯然，中方把對台軍售列入了川普能否順利訪中，或訪中一定要談的議題。

王鴻薇表示，現傳出美方延後對台軍售，看起來沒有照單全收，可能是對於某些也許會引起中方疑慮的武器，暫時不對台軍售。我方對於對美軍購，一直處於非常被動的地位，「我們要的，美國不給我們」，或者美方延遲交貨，也沒有任何工具。這樣只是會使得在「川習會」之前，坐實大家對於台灣會不會成為棋子或成為交易籌碼的擔心。

王鴻薇表示，現在是軍售的部分，未來還有沒有其他部分？甚至擔心川普除了對台軍售之外，會否再去答應中方其他對於台灣的要求？充滿變數。

詢及美方擔憂對台軍售可能讓川習會有變數，卻同時施壓我方軍購特別預算，美方如何評估？王鴻薇說，美方準備賣給我方的東西還有些擴充，且因美國期中選舉將臨，一定有要照顧選區或金主的交易要讓台灣埋單。她不認為美方會因此停止促使台灣趕快通過預算，尤其是國會趕快通過對美軍購的部分。

王鴻薇表示，預算編列後，美國可能停止其中一項，而那一項也許是中國大陸覺得較有攻擊性或太先進的，畢竟中國大陸過去就要求美國，只能賣給台灣防衛性武器，美國可能換另外一種來賣給台灣，全都掌握在美國的手上。

王鴻薇表示，即便川習會可能影響美國對台軍售，可是不會去影響就1.25兆元軍購特別預算施壓或遊說要求國會通過，反正先把錢框出來，做生意的都是這樣，「我今天不賣給你蘋果，我賣給你香蕉也可以。」