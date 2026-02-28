我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時：避免川習會告吹 川普政府擱置130億元對台軍售

疑與437女有性關係 前NASA亞裔員工遭多女友組團報復

美國延後對台軍售 藍委：坐實台灣淪交易籌碼的擔心

記者屈彥辰／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普（左）和中國國家主席習近平2025年10月30日在南海金海國際機場舉行雙邊會晤後離開時交談。(路透)
美國總統川普（左）和中國國家主席習近平2025年10月30日在南海金海國際機場舉行雙邊會晤後離開時交談。(路透)

外媒報導，為免美國總統川普訪問中國大陸並會晤中國國家主席習近平出現變數，將延後一項對台軍售。國民黨立院黨團書記長林沛祥今表示，期待美國持續依相關承諾，協助台灣強化自我防衛能力；國民黨立委王鴻薇表示川普看來非常節制，這使得在「川習會」之前，坐實大家對於台灣會不會成為棋子或成為交易籌碼的擔心。

紐約時報27日報導，美方官員表示，為避免在川普計畫4月訪問北京前引發習近平不滿，川普政府已延後宣布一項價值數十億美元的對台軍售方案。

林沛祥說，國民黨一向尊重美國在整體外交與安全政策上的節奏與考量，也理解國際局勢複雜多變，各項決策皆需審慎評估。同時，我方也期待美國持續依相關承諾，協助台灣強化自我防衛能力，提升整體嚇阻力量。唯有穩健合作、持續強化防衛實力，才能確保台海和平穩定，這不僅符合區域安全利益，也符合國際社會的共同期待。

王鴻薇說，這在預料之中，川普為順利完成訪中之行並會晤習近平，目前看來非常節制。且在此之前，「川習通話」也觸及到對台軍售的問題。顯然，中方把對台軍售列入了川普能否順利訪中，或訪中一定要談的議題。

王鴻薇表示，現傳出美方延後對台軍售，看起來沒有照單全收，可能是對於某些也許會引起中方疑慮的武器，暫時不對台軍售。我方對於對美軍購，一直處於非常被動的地位，「我們要的，美國不給我們」，或者美方延遲交貨，也沒有任何工具。這樣只是會使得在「川習會」之前，坐實大家對於台灣會不會成為棋子或成為交易籌碼的擔心。

王鴻薇表示，現在是軍售的部分，未來還有沒有其他部分？甚至擔心川普除了對台軍售之外，會否再去答應中方其他對於台灣的要求？充滿變數。

詢及美方擔憂對台軍售可能讓川習會有變數，卻同時施壓我方軍購特別預算，美方如何評估？王鴻薇說，美方準備賣給我方的東西還有些擴充，且因美國期中選舉將臨，一定有要照顧選區或金主的交易要讓台灣埋單。她不認為美方會因此停止促使台灣趕快通過預算，尤其是國會趕快通過對美軍購的部分。

王鴻薇表示，預算編列後，美國可能停止其中一項，而那一項也許是中國大陸覺得較有攻擊性或太先進的，畢竟中國大陸過去就要求美國，只能賣給台灣防衛性武器，美國可能換另外一種來賣給台灣，全都掌握在美國的手上。

王鴻薇表示，即便川習會可能影響美國對台軍售，可是不會去影響就1.25兆元軍購特別預算施壓或遊說要求國會通過，反正先把錢框出來，做生意的都是這樣，「我今天不賣給你蘋果，我賣給你香蕉也可以。」

世報陪您半世紀

軍售 川普 川習會

上一則

盧秀燕證實訪美超越城市外交 強調「每個國民都要為國際外交努力」

延伸閱讀

拖延關稅退款戰 川普政府阻企業討錢 申請延後4個月審理

拖延關稅退款戰 川普政府阻企業討錢 申請延後4個月審理
川普盟友買下華納兄弟 旗下CNN主播群恐洗牌

川普盟友買下華納兄弟 旗下CNN主播群恐洗牌
川普稱古巴沒錢了 美國最終可能「友善接管」

川普稱古巴沒錢了 美國最終可能「友善接管」
不配合就翻臉 川普令聯邦政府機構停止使用Anthropic

不配合就翻臉 川普令聯邦政府機構停止使用Anthropic

熱門新聞

台駐日代表李逸洋：中國仿名混淆 大阪春節祭擬加「台灣」

2026-02-23 17:18
海軍高雄軍艦即將於2月25日除役。（圖／讀者提供）

台灣國造首款高階電戰系統 玄風電戰測試成功首曝光

2026-02-21 09:28
搭公車「包住」國中女生磨蹭至射精，癡漢強制猥褻台灣高等法院改判3年2月。(中央社)

搭公車「包住」女學生磨蹭至射精 台癡漢強制猥褻判3年2月

2026-02-25 22:16
台北101董事長賈永婕發文唱蔣公紀念歌被洗腦深等言論引發爭議。圖／取自賈永婕臉書

賈永婕拒與老蔣合照 辣嗆他繼續罰坐…醫大嘆補台灣史又被洗腦

2026-02-24 17:07
中華航空A330機隊蘇姓前副機師因劈腿，使得華航不斷收到炸彈威脅簡訊，華航將蘇調為簽派中心航務員，蘇憤而離職。蘇提回復原職訴訟，一審敗訴，台灣高等法院更一審駁回蘇上訴。示意圖。(本報系資料照)

副機師劈腿空服員惹來「炸彈威脅」 遭調職告華航又吞敗

2026-02-21 10:52
年節期間遠方遊子紛紛返鄉探親，其中不乏平時無力照顧病榻雙親的「天邊孝子」，陸續引發干擾善終決策、手足爭產等爭議。圖為示意圖，非新聞當事人。（記者陳正興／攝影）

89歲病母決斷食善終 「天邊孝子」搶救 丟下一句話後返美

2026-02-22 01:26

超人氣

更多 >
芭芭拉史翠珊發文祝賀劉美賢奪金 這句話讓網友批「蠢透了」

芭芭拉史翠珊發文祝賀劉美賢奪金 這句話讓網友批「蠢透了」
劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義
河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離
State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元

State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元
Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法