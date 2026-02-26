台北燈節點燈 AIT首次參展 谷立言、蔣萬安互動熱絡

我的頻道

記者林麗玉／台北26日電
台北燈節25日晚點燈，由台北市長蔣萬安（右）與AIT處長谷立言（左）等人一起點亮花博展區10公尺高「變形金剛 TRANSFORMERS」柯博文主燈，兩人隨後也一起步行至台北燈節友好燈區，AIT「自由250」燈組，為燈組點燈，並一起賞燈。（記者胡經周／攝影）
台北燈節25日晚點燈，由台北市長蔣萬安（右）與AIT處長谷立言（左）等人一起點亮花博展區10公尺高「變形金剛 TRANSFORMERS」柯博文主燈，兩人隨後也一起步行至台北燈節友好燈區，AIT「自由250」燈組，為燈組點燈，並一起賞燈。（記者胡經周／攝影）

台北燈節昨晚登場，美國在台協會（AIT）史上首度參展，處長谷立言與市長蔣萬安同台，互動熱絡。蔣萬安說，適逢美國建國250周年，今年燈節別具意義，不僅是燈飾交流，也是台美友誼深厚表現；谷立言也說，美國與台灣有共同價值觀，也建立非常好的夥伴關係。

藍營人士說，AIT第一次參展，展現美方重視蔣萬安身為首都市長、藍營新星等角色，也展現蔣萬安親美友日和中路線。

每年燈節籌辦，北市府都會與各國使館聯繫，去年經過一個月溝通，約在去年10月AIT正式回覆將參展。蔣萬安與谷立言昨晚共同點亮今年台北燈節花博展區柯博文主燈，隨後蔣萬安也應邀請參與點亮AIT燈區「 輝映自由．共譜繁榮 」，兩人互動頻頻，不時交頭接耳。

谷立言在點亮美國燈區後，被問及「希不希望軍購案快通過」？谷立言用中文回應「希望」。

「跟谷立言是好朋友更是老朋友。」蔣萬安說，美國今年首次參加燈節，設計的燈藝師都到過這些景點，製作起來非常有感，包括金門大橋、自由女神、美國國會大廈和棒球等，代表民主自由與平等。

蔣萬安說，這次點亮美國燈區別具意義，不僅是AIT首度參加，更是慶祝美國建國250周年重要里程碑。

谷立言致詞提到，非常榮幸今年是AIT第一次參與台北燈節，尤其2026年是美國特別重要時刻。過去250年美國堅持民主、自由與創新，且透過與台灣有共同價值觀，也建立非常好的夥伴關係，特別感謝蔣市長、北市觀傳局團隊等，打造有台灣精神的花燈，就是給美國最好的生日禮物。

藍營人士指出，蔣萬安任立委時，谷立言擔任AIT副處長，兩人就熟識，谷前年5月上任處長後，也多次出席北市活動，包括前年與蔣萬安一同參加義民嘉年華活動，去年跨年晚會，谷立言也是首度登台的處長，足以證明兩人的好交情。

國民黨議員李明賢說，蔣萬安與美互動一直很友好，外交經營不僅親美也友日、和中，對外關係除了是維持首都市長能量，美方也持續經營與在野黨關係。但對蔣萬安來說，目前最大功課還是爭取連任、做好市政，扮演好「2026火車頭角色」，為國民黨衝高議員席次。

民進黨議員許淑華則說，相較國民黨主席鄭麗文走親中路線，導致國民黨內部有很大分歧意見，蔣萬安想走出自己的一條路，加上親美是現在大家共識，蔣一定會想凸顯自己與鄭的不同，吸引淺藍與中間支持，看得出蔣挑戰大位野心。

屢被陸委會封殺 上海降級參訪台北燈會

黑白集／選民心中一把尺 在野黨不必太堅持

蔣萬安新政 市府補助12歲以下孩子家長每日減1小時工時

美台關稅生變 在野：「違法」談判進立院是笑話

母雞效應擴散全台？蔣萬安被點2028直攻總統大位回應了

市長選戰開跑？藍營「超級母雞」蔣萬安春節行程滿檔 連掃3天宮廟

